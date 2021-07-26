«Не по-матерински любила»: сосед адмирала ВМФ намекнул на инцест в его семье

Сосед погибшей семьи адмирала ВМФ Леонида Лобанова озвучил шокирующую версию кровавой драмы. По мнению пенсионера, который живет двумя этажами ниже места преступления, 84-летний военный моряк в запасе мог застать 84-летнюю жену с 56-летнего сына в постели и расправиться с ними в порыве ярости. Разлагающиеся тела матери и ее отпрыска были найдены на кровати в их квартире, а сам Лобанов за неделю до страшной находки попал под поезд и погиб.

Александр, сосед печально известного семейства рассказал, что не был близко знаком с адмиралом, позволял себе лишь почтительно здороваться с ним при встрече — достойное звание и соответствующее к нему отношение.

«Отец — довольно-таки серьезный человек в звании адмирала, старший морской офицер. Его жена — немножко взбалмошная женщина. Не по-матерински любила своего сына Максима. И в результате, очевидно, это дошло до ушей адмирала. Ну, я так полагаю, он застал их в очень интересном положении, и в состоянии дикого аффекта совершил эту расправу», — заявил сосед.

Хотя Александр не общался близко с семьей офицера и не знал об их жизни ничего наверняка, он верил слухам, которые были распространены среди жильцов дома. Как объяснил пенсионер, у адмирала много свободного времени, и он проводит его, сидя на скамейке во дворе, слушая беседы других.

Тот ажиотаж, который вызывала среди его соседей тема отношений жены и сына адмирала, считает Александр, неслучаен. Хотя никто не заставал старушку с наследником за непотребным поведением, странная связь казалась многим явной и без доказательств.

Фото, видео: 5-tv.ru

«Конечно, весь народ неодобрительно говорил в отношении матери и сына. Она как-то уж слишком его перехваливала во всех отношениях. Он был хороший музыкант, давал концерты. Знаете, никто свечку не держал, но это было так очевидно. Народ догадывался, но только что догадывался. Они все время под ручку ходили, мама, как клещ, цеплялась за его руку, и так они ходили, гуляли», — добавил собеседник 5-tv.ru.

Пожилая женщина и ее сын накануне были обнаружены мертвыми в собственной квартире в Санкт-Петербурге. После нескольких дней безответных звонков домой в полицию обратилась дочь Лобанова, которая живет в Мурманске. Соседи погибших в свою очередь заявляли, что из квартиры доносится неприятный сладковатый запах.

Правоохранители вскрыли дверь и обнаружили на кровати тела 84-летней женщины и ее 56-летнего сына, покрытые колото-резанными ранами, головы их были пробиты тяжелым предметом. Судя по всему, трупы около недели пролежали на месте преступления, так как уже начали разлагаться. После недолгих поисков в одном из моргов полицейские обнаружили тело Лобанова, которого также около недели назад сбила электричка. По неподтвержденным данным, при себе у адмирала был нож.

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