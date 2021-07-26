«Ситуация далека от нормализации»: Песков рассказал о защите Путина от COVID-19

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Елизавета Мареныч
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По словам пресс-секретаря президента РФ, интенсивность карантинных мер зависит от ситуации и человека.

Фото, видео: www.globallookpress / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции далека от нормализации. Поэтому в российском Кремле по-прежнему соблюдают особые меры безопасности при организации встреч президента России Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков на брифинге с журналистами.

По его словам, интенсивность карантинных мер зависит от ситуации и человека. Поскольку в процессе работы кто-то может контактировать с заболевшими людьми, а кто-то только недавно мог столкнуться с COVID-19.

«Кто-то проходит через очень тщательное тестирование, кто-то большее количество дней, кто-то меньшее количество дней выдерживает карантин. Но пока с учетом того, что ситуация пока далека от нормализации, применяются особенные меры предосторожности в отношении главы государства», — пояснил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь также добавил, что это не мешает главе государства свободно передвигаться по регионам страны и встречаться с коллегами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дмитрий Песков дал категоричный ответ на протест Японии.

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