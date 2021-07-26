«Забрал из роддома»: Сергей Безруков показал фото с женой после выписки

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Мария Евстигнеева
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Знаменитый многодетный отец опубликовал семейный снимок, сделанный в автомобиле по пути домой из родильного дома.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; Instagram @s_bezrukov

Известный российский актер и примерный семьянин Сергей Безруков опубликовал снимок, сделанный после выписки из роддома его супруги Анны Матисон. Многодетный отец, ставший родителем в пятый раз, запечатлел всю семью в автомобиле по время поездки домой. «Нас стало больше» — под таким хэштэгом появилась публикация в Instagram.

«Забрал из роддома, едем домой!» — написал артист в своем микроблоге.

Instagram @s_bezrukov

Подписчики незамедлительно отреагировали на публикацию Безрукова радостными комментариями.

«Сережа, как здорово, когда большая семья. Вдохновляет»;

«Здоровья малышу, а родителям побольше спокойных ночей. Поздравляю»;

«С рождением сына. Счастья вашей семье»;

«Вся семья в сборе! Добро пожаловать домой, Василий», — поздравили поклонники артиста с пополнением в семье.

Сын Василий у Сергея Безрукова родился на днях — 24 июля. У Безрукова также есть дочь Александра и сын Иван от актрисы Кристины Смирновой. Кроме того, артист воспитывает дочь Марию и сына Степана от Анны Матисон.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что у актера Сергея Безрукова родился сын.

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