Дети спят на балконе: Алана Мамаева рассказала о трудной жизни после развода

После развода с футболистом Павлом Мамаевым у его бывшей супруги Аланы начались серьезные финансовые трудности. Порой ей было нечем оплатить даже коммунальные услуги. Сейчас девушка с двумя детьми ютится в небольшой 48-метровой квартире. Как сейчас выглядит их жизнь Мамаева рассказала в разделе сторис в Instagram.

В квартире у Аланы нет шкафов, вещи приходится хранить на металлических рейлах. Новым спальным местом детей — Алекса и Алисы — стал утепленный балкон. Судя по всему, наследникам футболиста сейчас приходится нелегко — у них нет личных комнат, отдельных мест для занятий и игр.

Также Алане пришлось отказаться от своих питомцев Тоси и Боси. Она объяснила, что размеры квартиры не позволяют содержать столько животных.

«В 48 метрах с двумя детьми, Кабачком (третья собака семьи — Прим. ред.) и птицей. Еще, конечно, двух собак не хватает», — рассказала фолловерам Мамаева.

Instagram @alana_mamaeva

Напомним, что в апреле 2021-го футболист Павел Мамаев и его супруга Алана официально расторгли отношения. Причиной тому послужила измена спортсмена, о которой оскорбленная модель сегодня не хочет даже вспоминать.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-жена Мамаева боится за дочь. Она считает, что бывший супруг может выкрасть девочку.