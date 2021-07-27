ТОП-4 знаков зодиака, представители которых обречены разбогатеть

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Егор Измалкин
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Парапсихолог Оксана Лукина рассказала, под какими созвездиями рождаются богачи.

ТОП-4 знаков зодиака, представители которых обречены разбогатеть

Фото: Depositphotos / SIphotography

Чтобы стать богатым, необходимо быть не только целеустремленным, но и родиться под правильным знаком зодиака. От этого нередко зависит рост в финансовых делах, считают эзотерики. Парапсихолог Оксана Лукина рассказала сайту Teleprogramma.pro о том, представители каких знаков зодиака зачастую добиваются миллионов.

Козероги

Родившиеся под этим знаком зодиака знают цену деньгам и не мыслят жизни без хорошего достатка. «Деньги — не главное. Главное, чтобы они были» — их кредо. К тому же Козероги крайне трудолюбивы. Деньги их любят и сами стремятся к ним в кошелек. А еще, чем больше тратят Козероги, тем больше получают.


Девы

Считается, что именно под этим знаком рождается самое большее количество миллионеров. Эти экономные люди умеют сберечь каждую копейку и вложить ее в правильное русло. Они никогда не кичатся своим богатством и не выставляют его на всеобщее обозрение, оберегая от завистников. Из-за своей любознательности они склонны браться за несколько дел сразу, и со всеми отлично справляются.

Весы

Представителей этого знака зодиака любит Фортуна, особенно в азартных играх. Они, как правило, добиваются большого состояния, не прикладывая усилий. Весы нередко становятся счастливыми обладателями миллионов и квартир по лотерейному билету или богатого наследства от родни. Еще одна отличительная черта данного знака — экономность. Они могут с легкостью отказать себе в покупках.

Водолеи

Водолеи — креативные и творческие люди, их идеи так уникальны, что порой они сами этому удивляются. Нетрадиционное мышление помогает им достичь больших богатств, однако представителям этого знака зодиака следует проявлять большую осторожность в действиях. Вознаграждение, которое получают за свои труды, не задерживается у них надолго. Это свободолюбивые личности, которые не привыкли отказывать себе в наслаждениях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какой месяц в году считается худшим для разных знаков зодиака.

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ТОП-4 знаков зодиака, представители которых обречены разбогатеть

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