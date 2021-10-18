Не обрекайте на страдания: ТОП-7 имен, которыми нельзя называть девочек

К выбору имени своего ребенка нужно относиться с особой ответственностью. Некоторые родители в первую очередь обращают внимание на красивое звучание. Конечно, имя девочки должно сочетаться с ее фамилией. Однако ломая голову над тем, как назвать новорожденную дочь, не стоит забывать и о значении имени. Ведь именно оно может обречь свою обладательницу на несчастливую судьбу.

Александра

Все обладательницы мужских имен, в том числе и Александры, вынуждены проявлять черты, характерные для противоположного пола. Нередко на хрупкие плечи этих девушек ложится множество обязанностей. Они вынуждены много работать, чтобы содержать семьи, и при этом справляться с домашними делами. Зачастую, это приводит к тому, что Александры становятся одинокими, либо выбирают неподходящих спутников жизни.

Людмила

Имя, которыми нередко называли героинь литературных произведений, может принести несчастье его обладательницам. Так уж вышло, что Людмилы, живущие на страницах книг, нередко были в разлуке с любимыми или теряли близких людей.

Тамара

Девочки, названные этим именем, вырастают собственницами и ревнивицами. Недоверие Тамары ко второй половинке нередко доводит до расставания. Трудный характер этих девушек может привести к тому, что они всегда будут одиноки и не смогут обрести своего семейного счастья.

Вера

Судьба у обладательниц этого имени не столько тяжелая, сколько тернистая. На жизненном пути Веры встречается немало трудностей. Тем не менее названные этим именем зачастую добиваются своих целей, будь то карьера или семья. Проходя через жизненные препятствия, они становятся только сильнее.

Надежда

Имя Надежда, как и Вера, дарит своим обладательницам непростую судьбу. Девушки, названные этим именем, всегда пытаются оправдать ожидания окружающих. В погоне за чужим одобрением, Надежда может потерять себя. Называя дочь этим именем, родителям стоит правильно воспитать своего ребенка. Важно, чтобы Надежда умела балансировать между своими желаниями и требованиями других.

Инна

Девушки, названные этим именем, обладают тяжелым характером. Их манера общения нередко задевает окружающих. Очень часто Инны становятся инициаторами ссор и конфликтов. Иногда их словесные перепалки доходят до того, что они портят отношения с дорогими им людьми. Воспитывая обладательницу этого имени, главное не избаловать ее. При этом нужно помнить, что ребенок должен расти в любви.

Эльвира

Эльвиры — рекордсмены по числу конфликтов с окружающими. Обладательницы этого имени часто ссорятся с близкими людьми и расстаются с возлюбленными. Из-за своего скверного характера они долго не могут проработать на одном месте. Постоянные конфликты с коллегами заставляют их увольняться снова и снова.

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