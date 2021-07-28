🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 июля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 28 июля, когда убывающая Луна находится в знаке Рыб, представители многих знаков зодиака могут почувствовать меланхолию и отсутствие желания что-либо делать. Постарайтесь не поддаваться унынию, ведь от того, сможете ли вы собраться с силами, будет зависеть ваше ближайшее будущее. Настройтесь на позитивный лад и у вас все получится!

♈ Овен

Не тратьте деньги зря. И даже если не зря — постарайтесь отложить большие траты на другой день. Лучший вариант для вас — поднакопить финансы. Постелите себе соломку, которая смягчит ваш жизненный путь. Не тратьтесь на глупости. Возможно, за углом спрятана цель вашей жизни; проект, в который вы должны будете инвестировать не только жизненные ресурсы, но деньги. И тогда скопленные запасы вам очень пригодятся.

Космический совет: сосредоточьтесь на создании финансового резерва.

♉ Телец

Как чудно оказаться в нужном месте в нужное время! Тельцы, сегодня вы должны быть в согласии со своей высшей целью. Она ведь у вас есть? Сформулируйте миссию жизни и беззаветно ей следуйте. Вселенная сегодня поддерживает расширение вашей внутренней империи. Принимая решения, помните о долгосрочных целях. Где вы будете через десять лет? Ответ на этот вопрос должен соответствовать вашей цели, вы должны отправиться в путь с четким ориентиром.

Космический совет: не пропустите магическое мгновение!

♊ Близнецы

Закон кармы гласит: что посеешь, то и пожнешь. Близнецы, сегодня это простое жизненное правило действует для вас вдвойне. Сосредоточьтесь на том, чтобы отдавать лучшее. Безвозмездно помогите коллеге, напомните родным, что вы их любите и узнайте, не нужна ли им помощь. Вселенная хочет, чтобы сегодня вы были достойны самого лучшего! Ведите себя достойно!

Космический совет: доверьтесь закону кармы — сегодня он особенно важен для вас.

♋ Рак

Ограничения против возможностей. Если вы чувствуете, что застряли, спросите себя, Раки: это Вселенная ограничивает меня? Или меня парализовал собственных страх? Страх перед начальником, страх перед несправедливым осуждением, страх перед самим собой. Вспомните о безграничном потенциале, который заложен в вас с рождения. Позвольте себе совершить прыжок — яркий, мощный, наполненный свежестью и энергией Вселенной. Когда вы приземлитесь дальше, чем планировали, — это будет эйфория.

Космический совет: сбросьте оковы, в которые сами же себя и заковали.

♌ Лев

Неверность — это не только измена; не забывайте об эмоциональной сущности отношений. Море полнится рыбой, а любовь — домыслами и сомнениями. Их нужно вовремя вылавливать. Если у вас возникли проблемы с доверием близкому человеку, пора вывести этот вопрос на повестку дня. Нужно говорить о том, что вы чувствуете, а не молча думать о худшем. Откройте каналы связи. Львы, которые пока еще одиноки, — велика вероятность наткнуться на «плохого» парня или девушку. Изучайте поступки человека, а не его слова.

Космический совет: если у вас есть партнер, выйдите на новый уровень откровенности.