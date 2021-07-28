Разделавший юную возлюбленную доцент Соколов, обвиняемая в расчленении рэпера Энди Картрайта Марина Кохал, купчинская старушка-потрошительница, «контролер Ленэренго», множество поражающих своей жестокостью расправ в залитых дешевой водкой коммуналках — в истории Петербурга столько насилия и крови, что призыв Следственного комитета не называть его «Расчленинградом» вызвал недавно острую реакцию в обществе.

Виновники громких преступлений будто снижают восприимчивость к происходящим вокруг безумствам. На их фоне истории о нападках женщины на детей-аутистов на детской площадке или о парне на Mustang, который мчал по трассе, едва не сбивая прохожих, кажутся незначительными инцидентами и скоро забываются. Тем не менее, все эти происшествия, пусть и разные в плане последствий, объединены атмосферой агрессии, которая царит в городе, считает звездный психолог и таролог Марианна Абравитова.

Эксперт ранее рассказывала о том, как геомагнитные бури и «солнечный ветер» могут влиять на состояние человека. Она уверена, что природное явление пробуждает темную сторону личности, провоцируя на совершение ужасных поступков. Верить или не верить в эту теорию — дело субъективное, но выброшенные в окно грудные дети, избитые мужьями жены и кровопролитные драки с участием школьников слишком настойчиво ее доказывают. Что же касается Северной столицы России — здесь и «солнечные ветры» ни к чему — уровень жестокости и без того запределен, заявила таролог.

«Я не перестаю утверждать, что Петербург сам по себе находится на аномальной зоне, и там уровень агрессии даже не зависит ни от какой солнечной активности. Сама по себе земля Петербурга уже аномальна. Агрессивные начала, они, конечно, у всех людей есть, но, есть что-то чуть-чуть выше нормы, начинает зашкаливать так… Петербург сегодня лидирует среди всех городов России по уровню насилия. Обратите внимание, какие страшные в последнее время происходят там преступления с „расчлененкой“ и все прочее…» — говорит Абравитова.

Однако есть люди с условно названным психологом «дьявольским мировоззрением» — они появляются и шокируют мир своими поступками в любом уголке мира. В случае с ними ни территориальная, ни национальная принадлежности, ни социальный статус не играют роли. Они эгоцентричны, а потому безжалостны.

«Им даже никакая солнечная активность и никакой Питер не в подмогу, они сами по себе. Эти случаи могли произойти на любой точке нашего земного шара. Просто есть люди от бога, есть люди от дьявола. И парень на Мустанге, и женщина, которая выгоняла с площадки больных детей — это, конечно, нелюди», — считает Марианна Абравитова.

Прежде психолог предупреждала, что очень скоро россияне услышат о новых проявлениях человеческой агрессии. Она рекомендовала каждому внимательно следить за своим состоянием и реакцией на провокации. Умение держать себя в руках и не поддаваться низменным порывам — не это ли отличает человека от дикого зверя? Как бы ни объясняли эксперты цветущее в мире насилие — мистикой, тяжелым детством или открытым доступом к любой информации в сети — борьба с ним ведется веками, и до победы, кажется, еще очень далеко.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение психолога о разрушительной силе зависти. По словам эксперта Анастасии Котковой, это чувство в прямом смысле убивает человека изнутри.