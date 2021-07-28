Байден раскрыл, что сделало Путина опасным игроком на мировой арене

Джо Байден заявил о том, что у российского лидера Владимира Путина есть проблемы, которые делают его еще более опасным игроком на мировой арене. Заявление президент США сделал во время обращения к американскому разведывательному сообществу, говоря о минувшем саммите с российским коллегой в Женеве.

«Он (Владимир Путин — Прим. ред.) знает, что у него проблемы, и это делает его опасней», — приводит сообщение Белого дома РИА Новости.

К слову, под проблемами Джо Байден имел в виду, как он сам считает, нестабильную российскую экономику. Он добавил, что она подкреплена только ядерным оружием и нефтью.

При этом президент США так увлекся популизмом перед американской разведкой, что не обошлось и без традиционных перлов - глава Белого дома запутался в определении экономических показателей нашей страны.

«Какая у них сейчас экономика? Восьмая из самых маленьких в мире?» — сказал Байден и поправился — «Из самых больших в мире?»

А в завершении и вовсе решил похвалить своих.

«Он (Владимир Путин — Прим.ред.) знает, что вы лучше, чем его команда, и это его адски беспокоит», — сказал Джо Байден.

Как писал 5-tv.ru ранее, в начале июля президент РФ Владимир Путин и глава Белого дома Джо Байден встретились в Женеве на саммите, где обсудили множество вопросов.