«Его жизнь нас не касается»: Пригожин отказался заступаться за сына Валерии в суде

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что ни он, ни его супруга — певица Валерия — не будут вмешиваться в судебные разбирательства по поводу скандального бизнеса ее сына Арсения Шульгина. По его мнению, молодой человек уже взрослый и должен сам принимать ответственность.

«Меня и Леру вообще мало интересует, чем Арсений сейчас занимается. Нас интересовали его успехи в музыке, когда мы пытались помогать ему реализоваться в качестве пианиста. Мы тогда спалили до хрена денег, потому что его концерты с оркестром и другие мероприятия не носили бесплатный характер. Задействовали сотню именитых людей в нашей стране, которые сделали все, чтобы он продолжал музыкальную карьеру. Но Арсений выбрал другой путь. Наше мнение при этом не учитывал. И его нынешняя жизнь нас не касается», — рассказал продюсер «Экспресс газете».

По его словам, насчет судов Арсению есть с кем посоветоваться, так как его супруга Лиана и ее родители, «опытные в этом деле люди» — до переезда из Благовещенска в Москву были замешаны в ряде скандалов и судебных разбирательств.

Как рассказал юрист Назар Назаров, в прошлом году Шульгин в соцсетях рекламировал сладкие мундштуки, которые надеваются на трубку кальяна при курении. Он якобы их производил и предлагал подписчикам по всей стране эксклюзивно торговать ими в регионах. С желающими заключался некий договор по типу франшизы, который назывался лицензионным.

На самом деле это был обычный договор поставки, замаскированный под лицензионный. Назаров утверждает, что обещанные по договору поставки Шульгин либо не осуществлял, либо отправлял товар с огромными задержками и не в полном объеме. В итоге договорившиеся на сбыт продукта клиенты Шульгина оставались без денег. Пострадавших от его действий порядка 55 человек. Одному из них суд уже обязал Арсения выплатить более миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Арсений Шульгин заработал первый миллион в 18 лет.