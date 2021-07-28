«Не понял причину»: экс-супруг дочери Немцова впервые высказался о разводе

Дочь убитого политического деятеля Бориса Немцова Дина пробыла в браке с возлюбленным Дмитрием всего восемь месяцев, а затем подала на развод. При этом 19-летняя наследница совсем не жалеет о принятом решении. Теперь на тему расставания решил высказаться и 20-летний Дмитрий.

По словам юноши, развод стал для него целым потрясением. Экс-возлюбленный Дины признался, что до сих пор не понял, в чем он провинился перед избранницей. Он предположил, что дочь Бориса Немцова просто не была готова к семейной жизни в столь раннем возрасте.

«Что самое интересное, ни мои друзья, ни моя семья, ни я реальную причину понять так и не смогли, да и плевать. То есть много мелких факторов, которые привели к разводу. Мы все их приняли, но на развод они, откровенно говоря, не тянут, хотя в таком возрасте, может быть и тянут», — рассказал Дмитрий в интервью Starhit.ru.

Бывший муж Дины также отметил, что ранний брак по итогу стал для него полезным опытом. Поэтому отныне молодой человек будет серьезнее относиться к институту семьи.

Как рассказывал 5-tv.ru, в августе прошлого года мать Дины Немцовой Екатерина Одинцова сообщила о том, что ее 18-летняя дочь вышла замуж. Супругом девушки стал 20-летний Дмитрий Матевосов, студент факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ. Торжество прошло в шикарном отеле Barvikha Hotel & Spa на Рублевке.

В марте 2021 года Дина и Димитрий скрепили свои узы церковным обрядом венчания, а уже в мае дочь Немцова сообщила подписчикам в Instagram о расставании. Недавно дочь она поведала, как пережила развод.