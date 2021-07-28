Сын Валерии резко отреагировал на обвинения в аферах

Сын певицы Валерии, бизнесмен Арсений Шульгин резко отреагировал на обвинения в мошенничестве после того, как проиграл суд. Издание NEWS.ru обратилось к молодому человеку с просьбой прокомментировать ситуацию.

«До свидания», — сразу оборвал беседу сын звезды.

Известно, что обвинения в адрес блогера были выдвинуты его бывшим партнером по бизнесу, которому Шульгин обязался поставить мундштуки для кальянов общей стоимостью 1,3 миллиона рублей. Однако условия договора он не выполнил и, по словам адвоката потерпевшего, отдал только часть товара, при этом задержав сроки на пять месяцев. По решению Мосгорсуда, молодой человек должен выплатить пострадавшей стороне 1,17 миллиона рублей. Всего, по предварительным данным, от рук Арсения пострадали 55 человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что отчим Арсения Шульгина, продюсер Иосиф Пригожин категорически отказался вступиться пасынка.