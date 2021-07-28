Лучшая! Женщина какого знака зодиака покорит любого мужчину?

Современные мужчины очень придирчиво выбирают спутниц жизни. Кому-то важно, чтобы любимая была прекрасной хозяйкой, другому нужна светская львица с манерами королевы. При этом вкусы кавалеров меняются порой так же часто, как погода жарким летом. Ну как тут угодишь?

Астрологи провели небольшое исследование и выяснили, что все мужские «хочу» чаще всего концентрируются в женщинах одного и того же типа. По утверждениям экспертов, поистине идеальными кавалеры считают дам, рожденных в период с 20 февраля по 20 марта. То есть представительниц знака Рыб.

Специалисты отмечают, что женщины-Рыбы по своей природе очень тихие и скромные. На них редко обращают внимание на громких тусовках, но если кавалер все-таки решится позвать одну из таких на романтический ужин — будет очень доволен! Представительница указанного знака умеет слушать и слышать партнера, всегда деликатна и обладает отменным чувством юмора, а также точно знает, чем удивить мужчину в постели. Не любовница, а просто сказка!

«Женщины-Рыбы способны завладеть не только умом мужчины, но и его душой. Они загадочны и романтичны, готовы подарить сильному полу всю свою нежность и заботу», — цитирует астрологов портал «Гродно 24».

Также известно, что представительница знака Рыб никогда не изменяет своему партнеру. Она в принципе не способна на предательство и ценит мужчину, как главу семейства. В роли матери такая дама очень органична. Ее дети будут счастливы, как никто другой.

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