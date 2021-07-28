«Кота не оставлял»: соседка рассказала об изрезавшем сиделку сыне шаманки

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Елизавета Мареныч
Эксклюзив 1 528

По словам женщины, скандалов в семье предполагаемого преступника никогда не было.

Фото, видео: depositphotos / AndrewLozovyi; 5-tv.ru

Сын шаманки, который накануне нанес сиделке десять ударов ножом в грудь из-за кота, рос в нормальной и спокойной семье. Об этом рассказала 5-tv.ru соседка подозреваемого преступника.

«Скандалов не было, не слышала никогда», — призналась женщина.

По ее словам, злоумышленник, страдающий психическим расстройством, вместе с матерью уже давно живет в столице. Однако отец подозреваемого в настоящее время находится в Израиле.

«Там они все жили, потом переехали сюда. Назад вернулись, когда мама умерла у нее. И они с сыном здесь. Папа одно время тоже здесь жил, а потом опять, по-моему, уехал в Израиль», — рассказала соседка.

При этом женщина уже давно не видела родительницу нападавшего. Она предположила, что мать злоумышленника сейчас отдыхает на даче, куда ездил ее сын вместе со злополучным котом еще до задержания.

«Если он ездит на дачу к маме, он здесь кота не оставляет», — пояснила она.

Собеседница также отметила, что сын шаманки не способен на убийство. При этом в армии он не служил, хотя несколько лет назад его, вероятно, отправляли на обязательную военную службу. Поскольку в 2019 году юношу отчислили из юридического университета.

«Я видела, что он был пострижен налысо», — дополнила женщина.

Кроме того, соседка вспомнила, что не так давно в подъезде убиралась «нерусская девушка». Однако опознать предполагаемую пострадавшую и вспомнить ее имя собеседница не смогла.

«Я знаю только по виду — узкоглазенькая, небольшого росточка, волосы длинные и черненькие. Такая пухленькая, не сказать, что она худенькая», — сказала она.

Напомним, 50-летняя уроженка Таджикистана, работавшая сиделкой, стала жертвой зверского нападения. Сын шаманки напал на женщину с ножом и нанес несколько ударов ей в грудь из-за того, что она угостила его кота жирной пищей, после чего тот якобы скоропостижно скончался.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности жестокого нападения, произошедшего накануне в Москве.

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