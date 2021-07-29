«Ангелочки»: Спящий с младенцем на руках Безруков заставил умилиться фанатов

Актер Сергей Безруков вызвал умиление фанатов кадрами со спящим новорожденным сыном. Трогательным фото с малышом народный артист России поделился на своей странице в Instagram. На снимке он запечатлен, держащим маленького Васю на руках. Малыш, убаюканным отцовским голосом, спит сладким сном. А вместе с ним заснул и его звездный папа.

«В Москве дождь, а мы спим. Всем хорошего, доброго вечера, здоровья и радости», — подписал снимок актер.

Instagram @s_bezrukov

Фотография с новорожденным сыном вызвала море умилительных комментариев. Подписчики знаменитого артиста ринулись описывать свои эмоции, вызванные трогательным снимком.

«Сын укачал папу! Как это знакомо»;

«Ангелочки»;

«Папины руки — лучшее спальное место»;

«Сергей поздравляю с рождением сына, пусть растет здоровым!», — прокомментировали новую публикацию артиста.

Сергей Безруков и режиссер Анна Матисон поженились в 2016 году. За пять лет брака у них родилось трое прекрасных малышей. Многодетная семья воспитывает дочь Марию и сыновей Степана и Василия. Всего у артиста пятеро детей, двое из которых — внебрачные. Причем до женитьбы с Матисон, звезда «Бригады» прожил 15 лет в бездетном браке с актрисой Ириной Безруковой. Как писал 5-tv.ru ранее, артист рассказал, как переживал из-за невозможности стать отцом.