Намеренные поджоги? Почему вспыхнули лесные пожары на курортах в Турции

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В турецкой Анталье готовятся объявить чрезвычайное положение. Вопреки сообщениям властей, огонь на подступах к отелям потушить не удается.

Фото, видео: Depositphotos / nirutdps; 5-tv.ru

В средиземноморских странах сейчас борются с лесными пожарами. Расчеты из нескольких городов тушат пламя в горах Ливана. Огонь перерезал дорогу, несколько человек едва не сгорели заживо в своих машинах.

А в турецкой Анталье готовятся объявить чрезвычайное положение. Вопреки сообщениям властей, огонь на подступах к отелям потушить не удается. Корреспондент МИЦ «Известия» Сергей Лесков следит за ситуацией.

Это огненное зарево видно за десятки километров. Вопреки официальным сообщениям из Анкары, леса на Средиземноморском побережье Турции продолжают гореть. Хотя на борьбу с ними брошены сотни спасателей и десятки самолетов. На улицах городов паника: горят деревья, дома, автомобили. Люди не дожидаясь массовой эвакуации стараются как можно скорее покинуть опасные районы.

Пожар на окраине города Манавгат вспыхнул на окраине. А уже через несколько часов сорокоградусная жара и сильный ветер превратили знаменитый курорт в зону стихийного бедствия.

Местные власти уже сообщили как минимум о 50 пострадавших. В спешном порядке пришлось эвакуировать жителей нескольких кварталов на окраине и вывозить пациентов городской больницы.

В Манавгат стянуты едва ли не все расчеты провинции Анталья. Самолеты сбрасывают воду на полыхающие дома и туту же идут снова наполнять цистерны. Прямо в море, на глазах у туристов.

На курортах Антальи сейчас отдыхают тысячи россиян. Долгожданный отпуск превратился в незабываемое огненное шоу, в котором они пока — только зрители. Впрочем, сейчас это единственное развлечение: власти запретили все экскурсии.

В российском генконсульстве просят туристов не покидать отели — там сейчас относительно безопасно. Но ни позагорать, — солнца почти не видно из-за плотного дыма, не искупаться — в море много пепла. Впрочем, об эвакуации речи пока не идет.

Власти Антальи требуют ввести в провинции чрезвычайное положение — очевидно, своими силами справиться с пожарами им не удается. К тому же, постоянно появляются новые очаги, причем, в разных местах. И многие говорят уже о намеренных поджогах.

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