Кожемяко доложил Путину о росте экономики Приморского края

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 32 0

Он также рассказал о мерах поддержки участников СВО.

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Российский лидер прилетел во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Глава региона рассказал о позитивной динамике экономических показателей края. Он отметил, что по итогам 2025 года инвестиции в Приморье выросли почти на 150 миллиардов рублей.

«Прирост за прошлый год в инвестициях порядка 150 млрд рублей и хороший показатель в агропромышленном секторе — плюс 35% процентов, в промышленности — 9%, в инвестициях — 7%», — сказал Кожемяко.

Губернатор также отметил, что власти реализовывают программы по поддержке участников СВО. По его словам, особое внимание уделяется обучению и переквалификации демобилизованных и членов их семей.

Кроме того, Кожемяко заявил о работе с людьми с ограниченными возможностями. Глава края уточнил, что удалось трудоустроить 218 человек — они прошли переобучение и приступили к работе. Руководитель региона добавил, что бизнес готов поддержать такую инициативу.

Ранее 5-tv.ru писал о встрече Путина с полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым в Москве.

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