Принц Гарри и Меган Маркл запретили ученикам школы снимать их детей

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 17 0

Родители учеников частного образовательного учреждения в Котсуолдсе получили письма с новыми правилами конфиденциальности.

В какой школе будут учится дети принца Гарри и Меган Маркл

Фото: © Getty Images/Pool / Pool

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Page Six: Принц Гарри и Меган Маркл запретили ученикам школы снимать их детей

Принц Гарри и Меган Маркл выдвинули требования к британской школе, где предположительно должны были учиться их дети Арчи и Лилибет. Об этом сообщила Page Six со ссылкой на эксперта по королевской семье Кинси Скофилд.

По данным издания, родители учеников частной школы в Котсуолдсе получили письма с новыми правилами конфиденциальности. В них напомнили о запрете на съемку детей без разрешения, публикацию фотографий в социальных сетях и СМИ, а также распространение информации об учениках и их семьях.

«Родителям напомнили, что нельзя фотографировать или снимать на видео других детей без разрешения, а также делиться фотографиями, информацией или подробностями об учениках или их семьях в социальных сетях», — рассказала Скофилд.

При этом Page Six не стала раскрывать название учебного заведения из-за требований конфиденциальности. В издании также уточнили, что дети герцога и герцогини Сассекских будут посещать другую школу, а не ту, которая отправила уведомление родителям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что принц Гарри и Меган Маркл могут переехать ближе к Виндзору. Британский биограф Роберт Джобсон заявил, что возможный переезд герцога Сассекского может быть связан с желанием сохранить связь с королевской семьей и решить вопросы будущего финансового обеспечения. По его словам, Гарри якобы стремится восстановить отношения с королем Карлом III.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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