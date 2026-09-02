Медведева рассказала, почему Тутберидзе не была на ее свадьбе

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Василиса Власова
Василиса Власова 19 0

Фигуристка опровергла слухи о затаенной обиде на тренера

Медведева прокомментировала отсутствие Тутберидзе

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Этери Тутберидзе не смогла приехать на свадьбу Евгении Медведевой

Поклонников Евгении Медведевой после ее пышной свадебной церемонии волновал вопрос: почему на торжестве не было легендарного тренера Этери Тутберидзе?

Некоторые предположили, что тренер просто не попала в объектив и не была запечатлена на праздничных фотографиях, другие же решили, что фигуристка не забыла старых обид и сознательно не позвала Этери Тутберидзе на столь значимое событие.  

«Как я могла не пригласить Этери Георгиевну? Я приглашала, но она не смогла приехать. Поскольку у меня есть своя программа „Бес комментариев“, то ко всему этому я отношусь абсолютно спокойно. Читаю все! И был один: „Женя, ты меня разочаровала, потому что не позвала Этери Георгиевну“. С чего вы это взяли? Просто работа у человека есть, она была в другом городе, давала мастер-класс», - объяснила новоиспеченная жена. 

Ранее 5tv.ru писал о том, почему свадебный танец Медведевой и Гайнутдинова раскритиковали в интернете. Зрители отметили, что в совместном танце молодоженов Гайнутдинов, профессиональный танцор, слишком сосредоточился на себе — из-за этого номер выглядел несбалансированным.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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