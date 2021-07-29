Резко рухнул: видео падения легкомоторного самолета на жилой дом на Украине

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Анна Васильева
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Трагедия унесла жизни четырех человек, трое из которых были гражданами США.

Фото, видео: Depositfiles / pro2audio.gmail.com; T.me @g_ukr

Из-за крушения легкомоторного самолета, который рухнул на жилой дом на западе Украины, погибли четыре человека: пилот и трое граждан США. Жители особняка не пострадали, чего не скажешь о самой постройке. Очевидцы поделились в сети кадрами момента падения воздушного судна.

Известно, что трагедия случилась в Ивано-Франковской области вблизи села Шепаровцы. Летательный аппарат врезался в жилую постройку и загорелся. Отмечается, что самолет Advantic WT10, произведенный в Чехии, выполнял полеты с аэродрома в Коломые Ивано-Франковской области для туристов-иностранцев.

В Объединенной еврейской общине Украины изданию «Страна» рассказали, что трое погибших американцев были хасидами. В этом районе страны они находились на отдыхе.

«Предварительно две версии падения: нарушение пилотом правил безопасности полетов или неисправность техники», — цитирует сотрудников полиции издание.

На месте трагедии уже работают следователи, эксперты-криминалисты и сотрудники других экстренных служб.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; ГСЧС Украины

Ранее 5-tv.ru писал, что самолет совершил жесткую посадку рядом с дорогой в Амурской области.

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