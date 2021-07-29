Месяц под знаком Девы: чего ждать знакам зодиака в августе 2021 года

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Мария Евстигнеева
Эксклюзив 7 648

Звездный специалист озвучила гороскоп на последний летний месяц.

Фото, видео: Depositphotos / monsit; 5-tv.ru

Прогноз на август, который предостережет представителей зодиакального круга от неприятностей в августе специально для 5-tv.ru предоставила практикующий астролог с десятилетним стажем, таронумеролог, преподаватель Евразийского Астрологического института Анастасия Широкова. Специалист отметила, что месяц пройдет под знаком Девы, с которым будут взаимодействовать Венера, Меркурий и Марс.

«Со всеми ними по очереди будет строить квадратуру, то есть конфликтные связи, наша Лилит (так называемая Черная Луна — Прим. ред). Это значит, что месяц будет непростым, а связано это будет в первую очередь с работой. Особенно сложно будет в первую декаду августа, так как блуждающий в петлях Юпитер будет строить конфигурацию со всеми перечисленными планетами», — предупредила Широкова.

По утверждению астролога, присутствие Юпитера говорит о том, что напряжение и конфликты могут возникнуть при взаимодействии с начальством или статусными людьми, персонами и даже спонсорами.

«Также это может проиграться в теме поступления в вузы. Например, могут резко измениться какие-то условия приема в учебные заведения или будет появляться различная дезинформация и так далее. Не исключены и громкие скандалы в системе образования», — отметила она.

Астролог утверждает, что последние дни августа также будут напряженными из-за наличия другой квадратуры с участием Солнца и лунных узлов.

«Берегите здоровье, руки, ЛОР-органы. Старайтесь не попадать в ситуации, когда ваша репутация может пострадать из-за не вовремя сказанного слова и некорректной подачи информации. Присутствие лунных узлов всегда придает некоторой судьбоносности. Грядут некоторые проверки на честность в работе, с документами и информацией», — прокомментировала Широкова.

Эксперт считает, что лучше всего в этот период уйти в отпуск.

Какие знаки зодиака особенно ощутят на себе влияние планет?

Близнецы и Девы — главные герои этого периода, у которых в жизни будут происходить максимально интересные события. К сожалению, напряженного характера.

Стрельцы и Рыбы — в их жизни возникнет необходимость сделать непростой морально-нравственный и этический выбор.

«Остальных если и заденет, то слабо. Не присутствуют какие-то важные планеты и точки натальной карты. Важно помнить, что важен не сам прогноз, а как он коррелирует с нашими персональными гороскопами», — подытожила звездный эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, каким знакам зодиака нужно следить за языком из-за перехода Меркурия в знак Льва.

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Месяц под знаком Девы: чего ждать знакам зодиака в августе 2021 года

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