Жена актера «Штрафбата» рассказала, как он переломал ребра и попал в больницу

Жена актера Игоря Регнера, известного по фильму «Штрафбат», раскрыла причину его госпитализации 23 июля. По ее словам, во многом это обусловлено онкологическим заболеванием артиста. О каком-либо нападении речи быть не может.

«На фоне получения химиотерапии у него ослабленный организм. Он упал на улице. Были свидетели, молодые люди помогали ему, молодые люди из соседнего дома. Терапию он получил утром, а вечером во время прогулки у него силы закончились», — рассказала супруга знаменитости 5-tv.ru.

Ночью у актера начались боли, и к утру жена вызвала медиков скорой помощи, которе отвезли его в Боткинскую больницу Петербурга. Сейчас состояние мужчины оценивается как тяжелое.

Как писал 5-tv.ru, на момент госпитализации Игоря Регнера, у него диагностировали тупую травму груди, несколько переломов ребер и перелом левой лучевой кости. Он уже шесть дней лежит в реанимации без сознания.

Актер исполнил более 60 ролей в различных отечественных фильмах и сериалах. В их числе «Штрафбат», «Досье детектива Дубровского», «Любить по-русски — 2», «Китайский сервиз», «В круге первом», «Солдаты», «Час Волкова», «Лесник» и многие другие.