«Железная птица» никого не боится: на Урале собрали легендарный бомбардировщик М-4

Уральские техники поставили на шасси уникальный советский бомбардировщик М-4. Этот тип воздушных судов боится весь мир. И неспроста: создать что-то похожее не удавалось никому из иностранцев. 5-tv.ru публикует видео сборки легендарной «железной птицы».

Самолет-гигант доставили на Урал в разобранном состоянии. История М-4 печальна. Много лет назад его демонтировали и оставили в Сызрани. Спустя какое-то время местные специалисты попытались реконструировать лайнер, но это было безуспешно. Тогда детали огромного воздушного судна перевезли в Москву. Но и столичные эксперты не справились с поставленной задачей. В дело пришлось вмешаться техникам из Верхней Пышмы.

Сборку летательного аппарата начали на территории Музея военной техники УГМК.

«Те, кто его разбирал, были люди хорошие, но в процессе разборки устали и применили болгарку. Это как человека живого порезать — потом трудно будет склеить. Тут примерно то же самое. Кабину разграбили, а музейное руководство хотело бы, чтобы она была посещаемой — это очень интересный объект экскурсионный», — делился с журналистами реставратор Олег Лейко.

Свой первый полет М-4 совершил 20 января 1953 года. Известно, что он мог нести обычные и управляемые бомбы, морские мины и торпеды, а также ядерное оружие. Особенным получился лайнер и с точки зрения размеров — они крайне нестандартные. Длина фюзеляжа — почти 48 метров, из-за чего, по свидетельствам, пилоты чувствовали себя неуютно. Размах крыльев красавца — 50 метров. Кроме того, у М-4 «странно» поставленные шасси, из-за чего лайнер постоянно кренится при взлете и посадке. Управлять им — большое искусство, уверены специалисты.

В СССР М-4 разрабатывали для того, чтобы максимально быстро доставлять снаряды на вражескую территорию. Всего было сконструировано около 100 самолетов подобного типа. В собранном виде сегодня — только три. Полностью отреставрировать музейный экспонат обещают ко Дню Военно-воздушных сил России.

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