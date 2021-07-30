Раскрыта причина желания пловца Рылова получать медаль в маске котика

Российский пловец, одержавший сенсационную победу на Олимпиаде-2020 в Токио Евгений Рылов признался, почему хотел получить свое золото в маске котика.

Ограничения из-за коронавирусной инфекции в виде обязательного ношения медицинских масок стало поводом спортсмена так проявить свою любовь к семейству кошачьих. Однако, пловца попросили на вручении заменить экстравагантное средство защиты на медицинское. Рылов не скрывает, что был очень расстроен этим инцидентом.

«Плакать хочу. Мне не дали выйти в маске с котиком. Сказали „извините, нельзя“. Но я же не буду спорить с организаторами Олимпиады», — цитирует Рылова «РИА Новости».

Его желание появится в этой маске оказалось связано с нежными чувствами к возлюбленной — Оксане Логвиновой. Евгения и девушку объединяет также большая любовь к кошкам, которых у пары насчитывается шесть: Мейн, Маляська, Милка, Пепел, Рыжик и Тьма.

Избранница спортсмена прокомментировала его победу.

«Почему такая идея? Из-за большой любви к котикам. На Новый год я решила сделать Жене подарок. Ему понравилось, он решил взять с собой в Токио и носить на соревнованиях», — ответила девушка изданию news.sportbox.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пловец Евгений Рылов выиграл золото Олимпиады-2020.