Раскрыта причина желания пловца Рылова получать медаль в маске котика
Отказ организаторов двукратный олимпийский чемпион оспаривать не стал, но признался, что «хочет плакать».
Фото: РИА Новости / Джорджио Пероттино
Российский пловец, одержавший сенсационную победу на Олимпиаде-2020 в Токио Евгений Рылов признался, почему хотел получить свое золото в маске котика.
Ограничения из-за коронавирусной инфекции в виде обязательного ношения медицинских масок стало поводом спортсмена так проявить свою любовь к семейству кошачьих. Однако, пловца попросили на вручении заменить экстравагантное средство защиты на медицинское. Рылов не скрывает, что был очень расстроен этим инцидентом.
«Плакать хочу. Мне не дали выйти в маске с котиком. Сказали „извините, нельзя“. Но я же не буду спорить с организаторами Олимпиады», — цитирует Рылова «РИА Новости».
Его желание появится в этой маске оказалось связано с нежными чувствами к возлюбленной — Оксане Логвиновой. Евгения и девушку объединяет также большая любовь к кошкам, которых у пары насчитывается шесть: Мейн, Маляська, Милка, Пепел, Рыжик и Тьма.
Избранница спортсмена прокомментировала его победу.
«Почему такая идея? Из-за большой любви к котикам. На Новый год я решила сделать Жене подарок. Ему понравилось, он решил взять с собой в Токио и носить на соревнованиях», — ответила девушка изданию news.sportbox.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пловец Евгений Рылов выиграл золото Олимпиады-2020.
- 30 июл
- Журова о критике Бацарашкиной: раньше к ее стойке претензий не было
- 30 июл
- Давнее противостояние? Мерфи не первый раз уступает в соревнованиях Рылову
- 30 июл
- Пловец Евгений Рылов выиграл золото Олимпиады-2020
- 29 июл
- «Это про политику»: депутат Госдумы объяснила слова американки о гребчихах из РФ
- 29 июл
- «Угадал с размером!» — баскетболистку Логунову позвали замуж сразу после Олимпиады
- 29 июл
- Российские гребцы впервые за 17 лет выиграли медали в академической гребле
- 29 июл
- Делегация ОКР обратилась в оргкомитет Игр из-за провокации в адрес Медведева
- 28 июл
- Песков назвал оскорбительным вопрос, который Медведеву на Играх задал журналист
- 28 июл
- Хороший урок: в Госдуме прокомментировали реакцию Медведева на вопрос журналиста
- 28 июл
- Елена Исинбаева сделала сальто на кровати в честь победы гимнасток из РФ в Токио
Читайте также
83%
-0.05 86.99
0.13
Нашли ошибку?