Ранняя смерть? Хиромант объяснил значение короткой и прерывистой линии жизни

Очень часто люди пытаются самостоятельно анализировать линии на своих ладонях, чтобы узнать свою судьбу. Нередко в своих изысканиях пытливые умы приходят к ошибочным выводам. Например, многие, видя короткую или прерывистую линию жизни, переживают, что их ждет ранняя смерть. Хиромант Иван Громов рассказал 5-tv.ru, как на самом деле нужно читать судьбу по ладоням.

«Хочу сразу же развеять основный миф, что длина линии жизни никаким образом не соответствует продолжительности жизни. Говорить, что если у вас короткая линия жизни, вы рано покинете этот мир — неправильно», — подчеркнул хиромант.

Громов пояснил, что в очень редких случаях линия жизни бывает короткой. У большинства людей она прерывистая. Чаще всего такие обрывы обозначают крупные переезды, возможно даже иммиграцию. По словам хироманта, если человек меняет страну проживания, изменяется и его круг общения, привычки, работа и быт.

«Линия жизни — главный индикатор состояния качества человека. Такие обрывы в подавляющих случаях говорят о переездах, с продолжительностью жизни это никак не связанно», — пояснил эксперт.

Тем не менее хиромант убежден, что судьба человека «написана» на его ладонях. Анализируя линии на своих руках можно предостеречь себя от страшных недугов. Как писал 5-tv.ru, ранее Иван Громов пояснил, как узнать возраст, в котором у вас возникнут проблемы со здоровьем, просто вглядевшись в руку.