Ранняя смерть? Хиромант объяснил значение короткой и прерывистой линии жизни

|
Карина Исхакова
Эксклюзив 1 536

Иван Громов рассказал 5-tv.ru, как не ошибиться в предсказании своей судьбы, вглядываясь в ладони.

Фото, видео: depositphotos / Amaviael; 5-tv.ru

Очень часто люди пытаются самостоятельно анализировать линии на своих ладонях, чтобы узнать свою судьбу. Нередко в своих изысканиях пытливые умы приходят к ошибочным выводам. Например, многие, видя короткую или прерывистую линию жизни, переживают, что их ждет ранняя смерть. Хиромант Иван Громов рассказал 5-tv.ru, как на самом деле нужно читать судьбу по ладоням.

«Хочу сразу же развеять основный миф, что длина линии жизни никаким образом не соответствует продолжительности жизни. Говорить, что если у вас короткая линия жизни, вы рано покинете этот мир — неправильно», — подчеркнул хиромант.

Громов пояснил, что в очень редких случаях линия жизни бывает короткой. У большинства людей она прерывистая. Чаще всего такие обрывы обозначают крупные переезды, возможно даже иммиграцию. По словам хироманта, если человек меняет страну проживания, изменяется и его круг общения, привычки, работа и быт.

«Линия жизни — главный индикатор состояния качества человека. Такие обрывы в подавляющих случаях говорят о переездах, с продолжительностью жизни это никак не связанно», — пояснил эксперт.

Тем не менее хиромант убежден, что судьба человека «написана» на его ладонях. Анализируя линии на своих руках можно предостеречь себя от страшных недугов. Как писал 5-tv.ru, ранее Иван Громов пояснил, как узнать возраст, в котором у вас возникнут проблемы со здоровьем, просто вглядевшись в руку.

Читайте также

+21° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
73.14
-0.05 86.99
0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:08
Киевский суд оставил Медведчука под круглосуточным домашним арестом
15:59
Адвокат назвал «зловещим» дело о ДТП Ефремова после смерти коллеги
15:46
Собчак пожаловалась на трудный характер сына: «Своя Кровь» удивительная вещь
15:33
Ольгу Бузову застали в объятиях молодого мужчины на отдыхе в Греции
15:22
Воду для Крыма добыли под Азовским морем
15:21
Как правильно подобрать психотерапевта?

Сейчас читают

Олимпиада 2020, волейбол, мужчины: Россия — Франция, время начала, где смотреть прямую трансляцию…
Подозреваемый в убийстве школьницы в Самаре оказался подполковником полиции
Написанная 34 года назад песня внезапно стала самой популярной
«Его жизнь нас не касается»: Пригожин отказался заступаться за сына Валерии в суде
Вкусно до смерти: онколог раскрыл, какой продукт приводит к раку кишечника

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

МВД упразднит разрешение на временное проживание иностранцев
Кому выгоден режим свободной таможенной зоны на Курилах
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака