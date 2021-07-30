Синдром хорошей девочки: к каким болезням приводит подавление негативных эмоций

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Оксана Тарасова
Эксклюзив 1 418

Специалист по психосоматике Анастасия Коткова объяснила связь между ментальным и физическим благополучием человека.

Фото, видео: depositphotos / Jaykayl; 5-tv.ru

Хорошие девочки не злятся, не завидуют, не настаивают на своем, а во всем уступают родителям/мужу/свекрам. Они никогда не плачут по пустякам. Хорошие девочки всегда готовы прийти на помощь — в любое время дня и ночи. Хорошие девочки всем улыбаются, даже, когда их травят и унижают, потому что не имеют права демонстрировать окружению плохое настроение и уж тем более агрессию.

Хорошая девочка может однажды без очевидной причины серьезно заболеть, так как подавляет свои негативные эмоции или не умеет их адекватно проявлять — грубо говоря, выпускать пар. Так работает один из законов психосоматике, уверена эксперт в этой области и психолог Анастасия Коткова.

«На самом деле эмоции — наши друзья, индикаторы, которые помогают справляться с той или иной ситуацией, реагировать на нее, проживать благодаря эмоциональному состоянию. Есть несколько базовых эмоций — гнев, радость, интерес, злость — и мы готовы взаимодействовать с ними, когда мы в контакте со своим телом», — рассказывает специалист.

Желая выглядеть определенным образом в глазах окружающих или запрещая себе проявлять так называемую слабость, женщина оказывается в ловушке. Она панически боится показаться неудобным и конфликтным человеком, постоянно ждет повода проявить свою безотказность, забывая о собственных потребностях. Крутиться как белка в колесе, не знать сна и отдыха, быть вечно недовольной своей жизнью — сколько так можно протянуть?

«Это, конечно, приводит к выгоранию эмоциональному, к накоплению разных эмоций негативных, которые блокируют телесные реакции. Как это может выражаться в нашем теле? Наше тело — это индикатор взаимосвязи с миром, индикатор того, как наша психика, эмоциональное состояние сейчас выглядит. Непрожитые эмоции, например, гнев или агрессия, могут выражаться как заболевания желудочно-кишечного тракта — желудок, поджелудочная, разного рода запоры, непроходимость», — поясняет Коткова.

У хороших девочек нередки систематические головные боли, мигрени, выпадение волос, ухудшение состояния кожи. На внешности неизбежно сказывается обесценивание себя. Постепенно стремление помочь всем перерастает в патологическую неуверенность,

«Человек находится тогда в этом конфликте, он застревает и, соответственно, есть реакции тела, которые нам подсказывают, на что обратить внимание», — заключила психолог.

Связь ментального и физического здоровья для большинства современных медиков очевидна. Влияние эмоций на способность организма сопротивляться агрессии извне доказана. Однако искать помощи у психологов пока — не очень распространенный способ помощи себе. При этом некоторые эмоции, в том числе зависть, как писал ранее 5-tv.ru, буквально разрушают организм изнутри.

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