Как кошачья символика помогла победить нашим спортсменам на Олимпиаде-2020?

Золотые медали российских спортсменов на Олимпиаде-2020 в Токио, которые завоевали пловец Евгений Рылов и Виталина Бацарашкина с пулевой стрельбой отличились не только своим высоким профессионализмом, но и кошачьими атрибутами. Такое удачливое совпадение невольно навевает отсылки на магические свойства амулетов с изображением представителей семейства кошачьих.

Так, Евгений Рылов стал знаменит не только своей двойной победой, но и любовью к четвероногим пушистикам. Это проявилось в его экстравагантной маске с изображением морды кота. Однако появиться в ней спортсмену на вручении медали организаторы соревнований не дали, попросив заменить его на типовую медицинскую.

Виталина Бацарашкина, дважды получившая золото и одну серебряную медаль, тоже не скрыла своей любви к кошкам. Это проявилось в виде цепочки на шее с медальоном «Школы кота» из «Ведьмака». Спортсменка не скрывает, что горячо любит книги и символику этой выдуманной вселенной.

И не мудрено, ведь это самые загадочные и даже мистические животные. Кошек всегда рисуют рядом с изображением ведьм как верных спутников волшебных свершений. Поговаривают, что они являются проводниками в потусторонний мир и тонко чувствуют людей. При этом, мурчащие создания отличаются характером, который невозможно приручить.

Эксперты отмечают, что кошачья символика в любой интерпретации украшения или талисмана научит своего обладателя многим полезным качествам. Среди них: обдуманность действий, умение выжидать нужный момент для действий и чуткая интуиция на успех. Кошачья любовь к свободе также положительно проявится на обладателе оберега в виде понимания своего пути и предназначения. Также талисман поможет не потеряться в дороге, как в жизни, так и в обычных путешествиях.

Согласно суевериям, кошки — источник целительной энергии, помогающий сохранить здоровье и восстановить силы. Талисман же с изображением этого животного приносит благосостояние и удачу обладателю. Также кошачьи амулеты благоволят тем, кому важны отношения и узы семьи, считают специалисты. Такие символы сулят крепкую любовь и уют дома. Примечательно, что ставшую знаменитой маску Рылову подарила его возлюбленная.

Специалисты отмечают, что любые аксессуары с изображением кошки мощно заряжены энергетикой, потому что принято считать, что у них — девять жизней.

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарии эзотериков о том, почему кошки любят спать на человеке.