Обнародовано последнее сообщение убитой самарской школьницы

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Елизавета Мареныч
Эксклюзив 1 290

Близкая приятельница рассказала о последнем желании 15-летней девятиклассницы, подвергшейся жестокой расправе.

Обнародовано последнее сообщение убитой самарской школьницы

Фото: depositphotos / AndrewLozovyi

Близкая подруга убитой самарской школьницы показала последнее смс-сообщение, отправленное 15-летней девушкой перед гибелью. Оказалось, что незадолго до трагедии приятельницы собирались заняться спортом.

«Побежим в 9», — написала девятиклассница.

«Давай пол 9» — ответила ей подруга.

5-tv.ru

Однако спустя время приятельница убитой все же отказалась идти на вечернюю пробежку. Поскольку у девушки появились другие планы — вместе с родителями она собиралась куда-то уехать. Тогда самарской школьнице пришлось отправиться на спортивную площадку одной.

Тело несовершеннолетней было обнаружено вечером в поселке Петра Дубрава Волжского района. Школьницу ударили несколько раз ножом в шею. По подозрению в зверской расправе правоохранители задержали подполковника полиции Антона Безчетвертева, который, по словам очевидцев, в день инцидента якобы прижимал девятиклассницу к земле, а затем скрылся на белой Toyota.

По одной из версий, Безчетвертев мог сбить девочку на автомобиле, после чего расправился с ней, чтобы скрыть следы преступления, но его заметили очевидцы и вызвали правоохранителей.

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В настоящий момент к месту гибели самарской школьницы местные жители несут цветы. Как сообщают соседи, девушка, подвергшаяся жестокой расправе, была скромной и росла в благополучной семье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что связанное тело женщины в сумке обнаружили на пляже набережной в Самаре.

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