Старшая внучка Лукашенко вышла замуж

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Игорь Рязов
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Фотография, на которой запечатлена родственница президента Белоруссии в свадебном платье, появилась в сети.

Старшая внучка Лукашенко вышла замуж

Фото: www.globallookpress / Kremlin Pool

Старшая внучка президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктория вышла замуж. Фотографию с праздничной церемонии опубиковал Telegram-канал «Пул Первого».

«Президент поздравляет старшую внучку Викторию и ее избранника с днем свадьбы: „Вы пишете вашу историю…“ Красиво, душевно, в кругу родных и самых близких», — гласит подпись под фото.

Уточняется, что приглашенных гостей было всего около 70 человек. Ресторан вмещает чуть более сотни.

Виктория Лукашенко родилась в 1998 году (23 года) в семье старшего сына тогдашнего и нынешнего президента Белоруссии. В 2008-м Виктория сыграла одну из главных ролей в белорусском фильме «На спине у черного кота» Ивана Павлова, а в 2010-м снялась в российском сериале «Гадание при свечах» Вадима Дербенева, где исполнила роль героини-гадалки в детстве.

В 2016 году Виктория окончила столичную гимназию № 16 и поступила на платное отделение факультета международных отношений БГУ по специальности «Мировая экономика».

Отец невесты сейчас занимает пост президента Национального олимпийского комитета. Вместе с супругой Лилией Виктор Лукашенко воспитывает четверых детей: дочерей Викторию и Валерию, сыновей Александра и младшего Ярослава.

Что касается президента Белоруссии Александра Лукашенко, то у него большая семья: трое сыновей и семеро внуков.

Ранее 5-tv.ru показывал, как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко. Ее возможное фото опубликовали в сети.

 

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