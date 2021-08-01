Стоматолог раскрыла, чем натуральные соки могут быть опасны для зубов

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Анна Васильева
Эксклюзив 1 497

Татьяна Бояркина рассказала 5-tv.ru о правилах, которые помогут потреблять свежевыжатые напитки без вреда для зубной эмали.

Фото, видео: depositphotos / genious2000de

Многие люди любят начинать свой день со стаканчика свежевыжатого сока или дополнять им любой другой прием пищи. Но мало кто знает, что такие напитки приносят не только пользу, но и вред. Стоматолог Татьяна Бояркина рассказала в беседе с 5-tv.ru, как свежевыжатые соки могут негативно сказаться на здоровье зубов.

«С положительными свойствами соков мы все знакомы, но что же есть негативного? Два фактора: кислотность и сахара. Когда мы пьем сок, кислоты в большом количестве омывают нашу эмаль и вымывают микроэлементы из эмали. Эмаль становится шероховатой. Туда легко встраиваются сахара и микроорганизмы, которые находятся на зубах. Они находятся там всегда, даже после чистки зубов — это нормально. И вот такой тандем: шероховатая поверхность, сахара и микроорганизмы — отличный фактор для развития кариеса», — рассказала эксперт.

Как спасти зубы от проблем?

По словам стоматолога, свежевыжатые соки лучше пить через трубочку, а после этого стоит промыть полость рта - обычной водой или ополаскивателем. Татьяна Бояркина уверена — такие простые правила помогут сохранить зубы здоровыми.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как безобидный кариес может привести к онкологии.

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