Не имей сто рублей: Пугачева пришла на праздник к соседке в олимпийке

Алла Пугачева во все времена своей карьеры была всеобщей любимицей. 72-летнюю Примадонну часто окружали друзья. Ничего не изменилось и после того, как звезда вышла на пенсию — сейчас Пугачева с супругом Максимом Галкиным часто оказываются гостями на мероприятиях, которые устраивают их приятели. Так, 30 июля звездная чета отметила Международный день дружбы дома у соседки Алины Редель.

Также среди гостей в доме продюсера и художника были Валентин Юдашкин с супругой, Игорь Николаев с Юлией Проскуряковой, и многие другие.

Для похода на мероприятие в тесном кругу Пугачева выбрала скромную олимпийку. А вот с прической Примадонна предпочла не экспериментировать и сделала фирменную укладку.

Instagram @alinarodel

Подписчики тут же заполнили комментарии восторженными отзывами, поздравляя Алину Редель с тем, что у нее столько прекрасных и популярных друзей.

«Достойные друзья»;

«Как приятно смотреть на такие компании, интеллигентных, культурных, без пафоса людей! Которые не танцуют на столе, мужчины обнимают женщин, а не мужчин, говорю честно и искренне!» — написали пользователи сети.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кристина Орбакайте показала сменившую имидж Пугачеву.