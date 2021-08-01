Новолуние и оппозиция к Сатурну: чего ждать всем знакам зодиака с 2 по 8 августа

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Анна Васильева
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Астролог Алена Никольская назвала 5-tv.ru главное правило, которого нужно придерживаться в первую неделю последнего летнего месяца.

Фото, видео: depositphotos / belous.alexandr84@gmail.com; 5-tv.ru

Астролог Алена Никольская рассказала в беседе с 5-tv.ru, какой будет неделя с 2 по 8 августа. По словам собеседницы издания, наступающие семь дней могут стать напряженными. Главное правило — держаться подальше от конфликтных ситуаций.

«Эта неделя пройдет под знаком новолуния. Новолуние состоится в воскресенье, 8 августа. Это значит, что это заключительная неделя для того, чтобы подвести итоги в важных для себя делах и поставить точки там, где что-то должно завершиться. И для этого эта неделя как нельзя более подходящая», — сказала Никольская.

Астролог уточнила: чтобы поставить ту самую точку, необходимо привести в порядок свои мысли и разум.

«За разум отвечает планета Меркурий, а она в течение всей недели будет идти рука об руку с Солнцем. По другому это еще называется сожженный Меркурий. Кода Меркурий рядом с Солнцем, нам очень сложно отделить наши мысли и представления о мире от себя любимого. Нам кажется, что это про одно и то же, но это не так», — сообщила собеседница издания.

В период с 2 по 8 августа, по словам эксперта, нужно объективно смотреть на вещи, а также поставить на паузу свои интересы. Тогда договориться о чем-то с другими людьми станет намного проще.

«Кроме этого, Меркурий и Солнце будут в оппозиции к Сатурну. Это, с одной стороны, желание выбраться вперед и доказать всем, что „я могу“, а именно это и делает Солнце во Льве. Меркурий, который отвечает за нашу речь, мыслительные процессы и нервную систему, пытается рассказать всем что мы лучше всех. А Сатурн, который сейчас находится в знаке Водолея, тормозит желание реализации», — рассказала Алена Никольская.

По ее мнению, не только на наступающей неделе людей ждет конфликт между тем, чего им хочется, и правилами поведения.

«В течение всего августа месяца мы увидим, как у отдельных людей и у всего общества в целом будет противостояние. Солнце — это всегда „я хочу“, а Сатурн — это „есть правила и регламент“. Сатурн всегда в карте человека или общества — это начальник, люди, или органы, которые стоят „над“. Поэтому, если вы не хотите попасть в конфликтные ситуации, то соблюдайте правила не только на этой неделе, но и в течение всего августа», — подытожила астролог.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что ждет представителей всех знаков зодиака в августе 2021 года.

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Новолуние и оппозиция к Сатурну: чего ждать всем знакам зодиака с 2 по 8 ...

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