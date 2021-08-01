Уходящая Коза дарит сюрпризы: Китайский гороскоп на неделю с 2 по 8 августа

5-tv.ru продолжает публикацию прогнозов Tanya Bendz, основанных на древней китайской системе предсказаний судьбы Бацзы.

Китайская астрология Бацзы. Как правильно читать прогнозы?

Предстоящая неделя — время смены энергий. Месяц упрямой и медлительной Козы уступает свое место месяцу Обезьяны. Произойдет это днем 7 августа. Обезьяна, которая будет править бал до 7 сентября, в китайской метафизике олицетворяет Янский Металл, а Металл — это власть, порядок и дисциплина.

Обезьяна в этом году приходит огненной. Огонь плавит металл, делает более мягким и податливым, и это дает нам надежду на то, что любые столкновения с властью в этом августе не должны быть для нас сильно болезненными — огонь смягчит проявления Металла.

Поскольку Коза уходит, она уносит с собой конфликт со знаком года — Быком. Уходит конфликт — уходит сопротивление, задержки в делах и повышенный эмоциональный фон. Начиная с 7 августа, дела должны потихоньку пойти в гору. С уходом месяца Козы уменьшается влияние энергии Земли. У тех, у кого в карте земли много, — улучшится самочувствие.

Впрочем, поскольку Обезьяна — знак Металла, не стоит ждать, что в августе отступит пандемия. Металл контролирует легкие, и в августе (и отчасти в сентябре) органы дыхания будут все еще под угрозой. Тем более что и год у нас тоже «холодный» и металлический.

В месяц Обезьяны будут особенно подвержены стрессам люди знака Тигр. Столкновение Тигр-Обезьяна дает повышенную эмоциональность, неуравновешенность, конфликтность и вероятность получения травм. Тигр по году — вам стоит последить за здоровьем и постараться не ссориться с родственниками. Тигр по месяцу — у вас могут быть конфликты на работе. Тигры по дню — будьте поаккуратнее с текстами в адрес супругов, можно поссориться всерьез и надолго.

Понедельник, 2 августа. Ян Вода и Лошадь

Сочетание энергий дня на первый взгляд яркое — тут и Огонь, и Вода, и Металл, и Дерево, и Земля разной температуры, но по факту этот энергетический букет абсолютно ни о чем. Разнонаправленные силы друг друга уравновешивают и в результате энергия в этот день никуда не движется. А следовательно — не стоит планировать на этот понедельник важных дел. Особенно это касается вопросов, связанных со здоровьем.

День идеально подходит для рутины — ленивого планирования, разбора залежей электронной почты, раскладывания по полочкам эмоций, воспоминаний и мечтаний.

Эмоционально уязвимыми в этот неподвижный день могут себя почувствовать люди с Крысой в карте.

Вторник, 3 августа. Инь Вода и Коза

На вторник тоже лучше не планировать дела, от которых ждете большого результата. Двойное присутствие знака Козы в карте дня сделает столкновение с символом года — Быком — более выраженным и процессы будут идти с большими затруднениями.

Имеет смысл в этот вторник заняться пошаговым планированием своего пути к успеху, подсчетом будущих прибылей и просмотром фильмов, мотивирующих на грядущие победы.

Если у вас в планах крупные сделки, может быть полезным начать поиск покупателей/продавцов. Хороши будут походы за покупками — можете неплохо сэкономить на акциях и распродажах.

День неблагоприятен для людей с Быком в карте.

Среда, 4 августа. Ян Дерево и Обезьяна

Хороший день для активных дел, особенно для генеральных уборок, расчистки завалов, налаживания или разрыва отношений.

Те, кто набрал в месяц Козы лишний вес, могут начать от него избавляться — диеты и детоксы, начатые в эту среду, будут особенно эффективны. Хорошо также манифестировать отказ от вредных привычек и начать курс личной психотерапии.

Эта среда — один из лучших дней месяца для решения сложных проблем в личной жизни. Энергии дня работают на взаимопонимание, мягкость и эмпатию.

День не очень неблагоприятен для людей с Обезьяной в карте.

Четверг, 5 августа. Инь Дерево и Петух

Отличный денек для деловой активности. Стоит заводить новые проекты, открывать новые бизнесы и реализовывать свои самые смелые мечты.

Но есть один нюанс. Все, что вы будете делать в этот четверг, будет возрастать в количественном плане. Это касается как хорошего, так и плохого. Поэтому пять раз подумайте, стоит ли вам брать в 5 августа кредиты, вступать в обязательства или ссориться с кем-нибудь.

В четверг особенно неуютно могут себя чувствовать люди с Кроликом в карте.

Пятница, 6 августа. Ян Огонь и Собака





Последний день месяца Козы. Будет ощущение недостатка энергии, вялости и «зависания» между небом и землей.

Люди с большим количеством Земли в карте могут ощутить прилив депрессивных мыслей и неуверенности в себе. Есть риск в эту пятницу столкнуться с повышенной обидчивостью и мнительностью друзей, родных и коллег.

Лучшая стратегия– отпустить мысли и плыть по воле энергетических волн. Хорошо заняться собственным здоровьем — сходить на сеанс массажа, устроить телу и психике ленивый отдых.

Наиболее уязвимыми в этот день почувствуют себя люди знака Дракон.

Суббота, 7 августа. Инь Огонь и Свинья

День смены сезона. До обеда энергиями месяца будет править Коза, после обеда трон занимает Обезьяна. Энергии дня стабильны и сбалансированы. Это делает невыгодными рискованные сделки.

Лучшие занятия для субботы — домашние дела, общение с друзьями и получение новых знаний. Не стоит начинать долгосрочный или конкурентный проект, затевать ремонт или строительство дома. Не самым удачным будет начинать диету или избавляться от вредных привычек.

Нестабильно будут чувствовать себя люди знака Змея.

Воскресенье, 8 августа. Ян Земля и Крыса

Сочетание энергий Янской Земли и Крысы дает большой выброс эмоций, которые могут оказаться неконтролируемыми.

Энергетический подъем можно использовать для начала новых долгоиграющих проектов. Хорошо играть в такой день свадьбу, покупать дорогостоящее имущество, подписывать документы или договариваться о бизнес-партнерстве. Но все эти рекомендации работают для энергетически устойчивых карт.

Если же вы чувствуете в атмосфере вокруг себя нестабильность — лучше не ввязывайтесь в важные дела, перенесите их на более спокойные периоды.

Наиболее эмоционально уязвимыми в этот могут быть люди с Лошадью в карте.

Всем — хорошего Бацзы!

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 2 по 8 августа.