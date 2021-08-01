Леонид Куравлев начал падать в обмороки из-за проблем с давлением

|
Игорь Рязов
1 017

Популярный советский актер несколько раз вызывал скорую из-за гипотонии тяжелой степени.

Леонид Куравлев начал падать в обмороки из-за проблем с давлением

Фото: ТАСС / Фадеичев Сергей

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев упал в обморок из-за низкого давления. Ему понадобилась срочная помощь медиков — скорую помощь он вызывал несколько раз.

Как стало известно 5-tv.ru, Куравлев звонил по номеру 03 поздним вечером 31 июля. Приехавшие медики диагностировали у него гипотонию тяжелой степени. Однако от госпитализации артист отказался — вероятно, решил лечиться дома.

Леонид Куравлев сыграл больше сотни ролей в советском и российском кино. Наиболее известен он по картинам «Иван Васильевич меняет профессию», «Не может быть!», «Афоня», «Самая обаятельная и привлекательная». В последнее время актер ведет затворнический образ жизни.

Читайте также

+16° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
73.14
-0.05 86.99
0.13
Что ждет представителей каждого из знаков китайского гороскопа в августе

Последние новости

19:13
Минтруд напомнил россиянам о возможности получить выплату в 250 тысяч рублей
18:57
Волочкова поздравила отца текстом с множеством нелепых ошибок
18:42
Что ждет представителей каждого из знаков китайского гороскопа в августе
18:28
Оргкомитет Олимпиады начал работать с МОК по ситуации с Тимановской
18:13
В НАТО назвали условие для атаки по кораблю ВМФ России в Черном море
17:59
Мамаева отказалась от услуг Кати Гордон, которую ей посоветовала пассия экс-мужа

Сейчас читают

Уход Андрея Шевченко: известный украинский журналист Артем Франков о решении лавного тренера…
В НАТО назвали условие для атаки по кораблю ВМФ России в Черном море
В истории с убийством привязанной к авто матери появился еще один труп
«Его жизнь нас не касается»: Пригожин отказался заступаться за сына Валерии в суде
Вкусно до смерти: онколог раскрыл, какой продукт приводит к раку кишечника

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

МВД упразднит разрешение на временное проживание иностранцев
Кому выгоден режим свободной таможенной зоны на Курилах
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака