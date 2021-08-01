Леонид Куравлев начал падать в обмороки из-за проблем с давлением

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев упал в обморок из-за низкого давления. Ему понадобилась срочная помощь медиков — скорую помощь он вызывал несколько раз.

Как стало известно 5-tv.ru, Куравлев звонил по номеру 03 поздним вечером 31 июля. Приехавшие медики диагностировали у него гипотонию тяжелой степени. Однако от госпитализации артист отказался — вероятно, решил лечиться дома.

Леонид Куравлев сыграл больше сотни ролей в советском и российском кино. Наиболее известен он по картинам «Иван Васильевич меняет профессию», «Не может быть!», «Афоня», «Самая обаятельная и привлекательная». В последнее время актер ведет затворнический образ жизни.