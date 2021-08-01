В деле с привязанной за горло к машине женщиной произошла еще одна смерть

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Игорь Рязов
Эксклюзив 2 160

Как рассказал источник 5-tv.ru, связанный с жуткой историей мужской труп был обнаружен в автомобиле неподалеку от деревни Колаши.

В деле с привязанной за горло к машине женщиной произошла еще одна смерть

Фото: depositphotos / TakeAr

В деле с привязанной за горло к машине матерью двоих детей на юге Санкт-Петербурга произошла еще одна смерть. Как сообщил источник 5-tv.ru, тело причастного к жуткой истории мужчины было обнаружено в автомобиле неподалеку от деревни Колаши; мужчину нашли в собственном автомобиле в районе карьера Пульман. Его личность не установлена.

Вечером 27 июля в парке на юге Петербурга было найдено тело 43-летней женщины. Погибшая была привязана проводом за горло к припаркованному автомобилю. Она жила в доме неподалеку от места гибели с мужчиной, который незадолго до этого ушел от нее после ссоры. Супруг погибшей матери двоих детей умер некоторое время назад.

Ранее 5-tv.ru публиковал последнюю переписку петербурженки, найденной привязанной за горло к машине. В ней она объясняла сожителю, почему решила от него уйти.

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