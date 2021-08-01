Привязавшего женщину за шею к машине нашли мертвым при странных обстоятельствах

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Алексей Хитров
Эксклюзив 1 447

Мужчину разыскивала полиция по подозрению в убийстве матери двоих детей. 5-tv.ru публикует эксклюзивные фото с мертвым подозреваемым.

Привязавшего женщину за шею к машине нашли мертвым при странных обстоятельствах

Фото: 5-tv.ru

Бывший сожитель женщины, тело которой несколько дней назад нашли привязанным за горло к машине на юге Петербурга, обнаружен мертвым в собственном автомобиле недалеко от деревни Колаши. В распоряжении 5-tv.ru оказались фото с места жуткой находки.

Как сообщил источник 5-tv.ru в правоохранительных органах, мужчина, предварительно, покончил с собой. При этом отмечается ряд странных обстоятельств, например, то, что на обеих руках погибшего зафиксированы глубокие раны, нанесенные, по всей видимости, туристическим топориком, найденным рядом с телом. Кроме того, труп обнаружили на полу машины между передними и задним сиденьями, испачканными в крови. На лице умершего имеются странные следы.

Найденного мертвым мужчину полиция разыскивала по подозрению в причастности к смерти его бывшей сожительницы. На него указала подруга погибшей, заявившая, что мужчина держал в страхе и избивал свою возлюбленную. Также, с ее слов, он принимал наркотики и ранее бывал в заключении.

Вечером 27 июля в парке на юге Петербурга было найдено тело 43-летней женщины, матери двоих детей. Погибшая была привязана проводом за горло к припаркованному автомобилю. Она жила в доме неподалеку от места гибели с мужчиной, который незадолго до этого ушел от нее после ссоры.

Ранее 5-tv.ru публиковал последнюю переписку петербурженки, найденной привязанной за горло к машине. В ней она объясняла сожителю, почему решила от него уйти.

Привязавшего женщину за шею к машине нашли мертвым при странных обстоятельствах

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