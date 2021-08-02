Валерия показала подросшую семимесячную внучку: «Она наше все!»
Звездная семья отдыхает в Италии и радуется каждому дню, проведенному с малышкой Селин.
Фото, видео: Instagram @valeriya
Певица Валерия показала, как подросла ее семимесячная внучка Селин, которую ей подарил сын Арсений Шульгин с женой Лианой в первый день 2021 года. Фотографией с малышкой и любимым мужем продюсером Иосифом Пригожиным она поделилась на своей странице в Instagram.
«Нашей крошке сегодня семь месяцев. В какой же любви растет наша Селинка, все в ней просто души не чают, она наше все», — написала звезда под фото с отдыха в Италии.
Одной из первых на публикацию откликнулась певица Анита Цой.
«Какая красивая девочка», — восхитилась она.
«Маленькое счастье»;
«Замечательная семья»;
«Растите здоровыми», — отметили поклонники.
Ранее 5-tv.ru писал, что у отца Селин Арсения Шульгина проблемы с законом из-за нечестного бизнеса, но это не мешает ему отдыхать в Европе.
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