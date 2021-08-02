Валерия показала подросшую семимесячную внучку: «Она наше все!»

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Егор Измалкин
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Звездная семья отдыхает в Италии и радуется каждому дню, проведенному с малышкой Селин.

Фото, видео: Instagram @valeriya

Певица Валерия показала, как подросла ее семимесячная внучка Селин, которую ей подарил сын Арсений Шульгин с женой Лианой в первый день 2021 года. Фотографией с малышкой и любимым мужем продюсером Иосифом Пригожиным она поделилась на своей странице в Instagram.

«Нашей крошке сегодня семь месяцев. В какой же любви растет наша Селинка, все в ней просто души не чают, она наше все», — написала звезда под фото с отдыха в Италии.

Instagram @valeriya

Одной из первых на публикацию откликнулась певица Анита Цой.

«Какая красивая девочка», — восхитилась она.

«Маленькое счастье»;

«Замечательная семья»;

«Растите здоровыми», — отметили поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, что у отца Селин Арсения Шульгина проблемы с законом из-за нечестного бизнеса, но это не мешает ему отдыхать в Европе.

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