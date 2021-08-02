Мужа британской принцессы Евгении засняли с полуобнаженными девушками на яхте

Супруга британской принцессы Евгении Джека Бруксбэнка заметили на яхте в компании моделей. Он отправился на остров Капри с рабочим визитом на благотворительный бал UNICEF, оставив супругу с пятимесячным ребенком дома, пишет Daily Mail.

Папарацци засняли девушек, находившихся на яхте топлес. Ими оказались экс-редактор журнала Glamour Рэйчел Залис и модели Мария Буччеллати и Эрика Пелозини.

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Бруксбэнк не мог взять с собой жену в поездку, так как она носила деловой характер. По словам источников, в обязанности бизнесмена входит управление коктейль-баром на яхте и развлечение знаменитостей, среди которых были замечены певица Кэти Перри, модель Хайди Клум, певец Джон Ледженд и другие. Компания молодых людей веселилась, купалась в море, пила вино и фотографировалась.

Известно, что внучка королевы Великобритании Елизаветы II вышла замуж за Джека Бруксбэнка в 2018 году. В феврале на свет у пары появился сын. Его назвали Огаст Филипп Хоук Бруксбэнк. Как ранее сообщал 5-tv.ru, мальчик стал девятым внуком королевы.