Стали известны имена погибших в ДТП с автобусом в Турции россиян

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Виктория Андреева
Эксклюзив 1 024

Авария произошла в районе провинции Анталья. По официальным данным, погибли три туриста.

Стали известны имена погибших в ДТП с автобусом в Турции россиян

Фото: Instagram @antalya.konusuyor

5-tv.ru стали известны имена россиян, погибших в ДТП с туристическим автобусом в Турции. По данным источника, жертвами дорожного инцидента стали Тарас М., Надежда Т. и 15-летний подросток. Его личность в настоящее время устанавливается.

Жуткое ДТП произошло около 18:00 в районе курортного города Манавгат. По предварительной информации, авария случилась по вине водителя. Считается, что он не справился с управлением, в результате чего тяжелую машину вынесло на встречную полосу, а затем она перевернулась. Об этом сообщили в пресс-службе Ростуризма.

К этой минуте известно, что еще пятеро граждан РФ получили различные травмы в момент ДТП. Всех экстренно госпитализировали. Двое россиян сейчас находятся в реанимации.

Представители компании-туроператора «Интурист» уточнили, что отдыхающие направлялись в сторону аэропорта после отдыха. Предварительно, в автобусе в момент аварии было несколько детей. Сообщалось, что со всеми потерпевшими сейчас находятся русскоговорящие гиды. Минздрав РФ контролирует ситуацию с оказанием медпомощи россиянам.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с места жуткой аварии в Анталье с туристическим автобусом.

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