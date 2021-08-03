🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 августа, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 3 августа, на убывающей Луне важно не поддаться лени. Необходимо завершить отложенные дела, перебрать ценные бумаги. Не исключено, что старая информация поможет решить насущные проблемы. Будьте осторожны со словами: не каждый готов сейчас выслушивать критику.

♈ Овен

Овен, этот день будет сложным. Окружающие завалят вас «ценными» советами по возникшим проблемам, но не следует к ним прислушиваться. Действовать важно, полагаясь на интуицию и крайне решительно. Если медлить, события начнут разворачиваться не в лучшую сторону.

Космический совет: во всем полагайтесь на свой опыт и знания.

♉ Телец

Телец, 3 августа душа будет требовать творчества. Не смейте отказывать! Хотите петь — пойте, писать картины — пишите. Возможно, в процессе создания чего-нибудь прекрасного вам придет в голову ошеломительная идея. Обязательно прислушивайтесь к внутренним ощущениям.

Космический совет: посвятите этот день саморазвитию.

♊ Близнецы

Близнецы, сегодня вы целиком и полностью погрузитесь в решение чужих проблем. Люди будут требовать постоянного внимания, участия. Не отказывайте в просьбах никому, однако вечером найдите время на отдых. Восстановление сил — задача первой важности.

Космический совет: занимаясь проблемами других, не забывайте о себе.

♋ Рак

Рак, 3 августа для вас — день рутины. Предстоит много работы с документами, поэтому необходимо быть максимально сконцентрированным. Возможны незапланированные встречи. Лучше держать ухо востро.

Космический совет: будьте внимательны ко всей информации.