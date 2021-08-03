Соседов оценил богатства Пугачевой и Галкина: «Их дети могут прожигать жизнь!»

Музыкальный критик Сергей Соседов назвал Аллу Пугачеву одной из самых богатых артисток современности. Эксперт уверен: Примадонна российской эстрады за годы карьеры заработала столько денег, что ее детям можно вовсе не устраиваться на работу — миллионов хватит на всех.

«Прекратить (выступать на сцене — Прим.ред.) уже многим пора. Они заработали не только себе, но и детям, а кое-кто и внукам. У тех же Пугачевой и Галкина <…> Лиза, Гарри могут прожигать жизнь, потому что у них уже такое состояние, что нам с вами даже не снилось!» — оценил возможности звездной семьи Соседов в беседе с NEWS.RU.

Критик заметил, что даже «ковидный» кризис не нанес ущерба кошельку Пугачевой. Ее «старая подушка» настолько большая, что можно жить, не опасаясь за будущее. Всем звездам, чьи гонорары сопоставимы с заработками Примадонны, Сергей Соседов посоветовал прекратить жаловаться на судьбу.

«Артисты <…> прибедняются, что нищие, но у них подушка-то какая? Сумасшедшая. То, что они год не выступали, это не значит, что они обнищали!» — подытожил музыкальный критик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что народной артистке СССР Алле Пугачевой за один корпоратив порой платили по 350-400 тысяч евро. Промоутеры считают эти цифры по-настоящему «космическими». Конечно, сейчас звезда отказывается от ведения частных мероприятий, однако получает неплохие дивиденды от песен, рекламы и другой, не концертной деятельности.

Солидные гонорары и у супруга селебрити — юмориста Максима Галкина. Если принять во внимание тот факт, что только на содержание своего особняка и прочие бытовые расходы семейство тратит минимум 400 тысяч рублей в месяц, можно представить, насколько велико их состояние.