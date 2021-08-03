Муж белорусской легкоатлетки Тимановской рассказал о ее связях с оппозицией

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Оксана Тарасова
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На Олимпийских играх в Токио разразился скандал: спортсменка пожаловалась на давление со стороны НОК Белоруссии и попросила политического убежища у Польши.

Муж белорусской легкоатлетки Тимановской рассказал о ее связях с оппозицией

Фото: Instagram @arseni_zdanevich

Тема:
Олимпиада-2021 в Токио

Муж белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, тренер и массажист Арсений Зданевич рассказал, что ни он, ни его жена никогда не поддерживали Белорусскую оппозицию. Это заявление прозвучало в связи со скандалом на Олимпиаде-2020 в Токио, после которого бегунья попросила политического убежища у Польши.

Тимановская уже получила гуманитарную визу и на этой неделе, по словам бывшего генерального секретаря Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии Анатолия Котова, она прибудет в Варшаву. К супруге через Украину направляется и Зданевич. Сейчас он находится в Киеве. Однако суть конфликта с НОК, подчеркнул тренер, не в политических убеждениях.

«У нас никогда не было никаких связей, мы никогда не поддерживали оппозицию. Мы просто обычные спортсмены, мы просто занимаемся спортом и не интересуемся оппозиционным движением», — заявил Зданевич в интервью британскому телеканалу Sky News.

Кристина Тимановская осталась недовольна работой спортивных чиновников Белоруссии после того, как двух ее соотечественниц отстранили от участия в Олимпиаде, а ей предложили вместо выбывших пройти эстафету 4×400 метров. Легкоатлетка отказалась, так как готовилась выступить на дистанциях 100 и 200 метров. Она заявила, что НОК за ее счет хочет исправить свои ошибки.

После этого тренерский штаб команды по легкой атлетике решил отправить Тимановскую домой, объявив причиной тому ее эмоционально-психологическое состояние. Спортсменка назвала это враньем, пожаловалась на давление со стороны НОК, сообщила о поступающих ей угрозах, попытке принудительной депортации из Токио и попросила Международный олимпийский комитет (МОК) о помощи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как МОК оценил вероятность применения санкций к НОК Белоруссии в связи с заявлениями Кристины Тимановской.

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