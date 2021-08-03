Дни силы: Даты в августе, которые принесут счастье и удачу

Астрологи назвали пять основных дат августа, когда вы можете изменить свою жизнь к лучше. Так называемые дни силы благоволят к свершению великих дел. Вы можете реализовать давно задуманное, а также попробовать что-то новое. В эти дни последнего летнего месяца лучшего всего уделить внимание финансовой сфере и рабочим вопросам.

8 августа

Зеркальная дата 08.08 станет благоприятной для совершения покупок. Если вы откладывали приобретение дорогостоящих вещей, то самое время — это исправить. Хотя этот день выпадает на воскресенье, посветите его вопросам, связанным с работой. Этот день принесет удачу тем, кто начинает свой бизнес или меняет сферу деятельности.

11 августа

В этот день Меркурий переходит в знак Девы. 11 августа посвятите себе и своему здоровью. Если вы уже месяц откладываете визит к врачу, эта дата идеально подходит для того, чтобы записаться к нужному специалисту. Также в этот день вы можете заняться спортом: выйти на пробежку или сделать утреннюю зарядку. Причем последнее лучше сделать ежедневным ритуалом. В конце рабочего дня не поленитесь сделать уборку дома. Чистота и порядок помогут вам обрести гармонию с собой.

12 августа

Максимум потока Персеиды приходится на 12 августа. В этот день вы можете любоваться звездопадом. Не забудьте при этом загадать желание. Если ваша мечта связана с личной жизнью, то у вас не должно быть никаких сомнений, что она обязательно исполнится. Если вы одиноки, то самое время

16 августа

В этот день Венера переходит в знак Весов. 16 августа вы смело можете планировать поездку. Эта благоприятная для путешествий, пусть даже небольших. Этот день подарит вам массу позитивных эмоций и новых знакомств.

17 августа

17 августа Луна будет в Перигее. Вы сможете любоваться спутником Земли в полной красе, ведь в этот день он будет находиться на небольшом расстоянии от нашей планеты. Знак зодиака, в котором пройдет это событие — огненной Стрелец. Этот день богат на интересные события. 17 августа лучше всего подходит для осуществления поставленных целей и задач.

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