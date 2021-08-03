Кролик, орел или кремень: кто ты в гороскопе ацтеков по дате рождения

Гороскоп ацтеков значительно отличается от западных, индийских и китайских. Эти представители мезоамериканских культур имеют три Солнечных календаря. Первый состоял из 365 дней и был разделен на восемнадцать месяцев по двадцать дней каждый. Отдельно они выделяли пять дополнительных дней, которые считали несчастливыми. Ритуальный календарь состоял из 260 дней, разделенных на двадцать знаков, каждый по тринадцать дней. Третий был основан на восьмилетнем цикле Венеры.

Кролик

Ацтеки верили, что представители этого знака родилась в следящие даты: 11, 23 января; 9, 21 февраля; 5, 17, 29 марта; 10, 22 апреля; 4, 16, 28 мая; 9, 21 июня; 3, 15, 27 июля; 8, 20 августа; 1, 13, 25 сентября; 7, 19, 31 октября; 12, 14 ноября; 6, 18, 30 декабря.

Эти представители гороскопа ацтеков отличаются трудолюбием и чутьем на деньги. Они прирожденные карьеристы, им ничего не стоит получить повышение через несколько месяцев на новой работе. Они обладают коммуникативными навыками, им ничего легко заводит новых друзей. В компании незнакомцев, они чувствуют себя, как рыба в воде.

Орел

Представители этого знака появились на свет в эти даты: 12, 24 января; 10, 22 февраля; 6, 18, 30 марта; 11, 13 апреля; 5, 17, 29 мая; 10, 22 июня; 4, 16, 28 июля; 9, 21 августа; 2, 14, 26 сентября; 8, 20 октября; 1, 13, 25 ноября; 7, 19, 31 декабря.

Ацтеки верили, что Солнце сулит Орлам удачу. Они смелые и ответственные. Из Орлов получаются отличные руководители, которых ценят подчиненные. Эти представители гороскопа ацтеков умеют находить выход даже из самых запутанных ситуаций. В отношениях, они привыкли хранить верность своему партнеру.

Обезьяна

Согласно гороскопу ацтеков, Обезьянам посчастливилось родиться в эти даты: 1, 13, 25 января; 11, 23 февраля; 7, 19, 31 марта; 12, 24 апреля; 6, 18, 30 мая; 11, 23 июня; 5, 17, 29 июля; 10, 22 августа; 3, 15, 27 сентября; 9, 21 октября; 2, 14, 26 ноября; 8, 20 декабря.

Обезьяны отличаются жизнелюбием, они всегда излучают позитивные эмоции. Эти представители гороскопа ацтеков не привыкли унывать. Они настоящие генераторы идей, которые всегда находятся в творческом поиске. Они смыслят свою жизнь без общения с людьми, в одиночестве Обезьяны впадают в унынье.

Кремень

Рожденные под знаком Кремень появились на свет: 2, 14, 26 января; 12, 24 февраля; 8, 20 марта; 1, 13, 25 апреля; 7, 19 мая; 12, 24 июня; 6, 18, 30 июля; 11, 23 августа; 4, 16, 28 сентября; 10, 22 октября; 3, 15, 27 ноября; 9, 21 декабря.

Ацтеки всегда считали этих представителей гороскопа — лидерами. Кремень — это волевая личность, напролом идущая к своей цели. Они предпочитают реализовывать себя в сферах, в которых можно проявить не только интеллект, но и фантазию. Кремень будет добиваться своей цели не только в рабочих вопросах, но и в любовных. Эти страстные натуры будут уговорить понравившегося представителя противоположного пола сходить на свидание, даже после десятого отказа.

Собака

Представители этого знака родилась в следящие даты: 3, 15, 27 января; 13, 25 февраля; 9, 21 марта; 2, 14, 26 апреля; 8, 20 мая; 1, 13, 25 июня; 7, 19, 31 июля; 12, 24 августа; 5, 17, 29 сентября; 11, 23 октября; 4, 16, 28 ноября; 10, 22 декабря.

Представители этого знака отличаются своей преданностью и верностью. Они выручат в трудную минуту, даже малознакомого человека. Они готовы отдать последнее своим близким, лишь бы увидеть улыбку на их лице. Собакам нелегко найти свою второю половинку. Они будут заводить отношений с человеком, которого плохо знают. Для них важно установить эмоциональную связь, сопоставить общие интересы и цели на жизнь своего потенциального партнера.

Крокодил

Ацтеки уверены, что представители этого знака родились в эти дни: 4, 16, 28 января; 2, 14, 26 февраля; 10, 22 марта; 3, 15, 27 апреля; 9 21 мая; 2, 14 26 июня; 8, 20 июля; 1, 13, 25 августа; 6, 18, 30 сентября; 12, 24 октября; 5, 17, 29 ноября; 11, 23 декабря.

Согласно гороскопу ацтеков, крокодил — это символ благополучия. Рожденные под этим знаком самодостаточны и самоуверенны. При этом сдержаны и скупы на эмоции. Им тяжело показывать близким свои чувства. Они не привыкли к объятьям и другим проявлением нежности. Они не говорят высокопарных фраз и признаний. Крокодилы доказывают свою любовь поступками.

Дом

Представители знака Дом родилась в эти даты: 5, 17, 29 января; 3, 15, 27 февраля; 11, 23 марта; 4, 16, 28 апреля; 10, 22 мая; 3,15, 27 июня; 9, 21 июля; 2, 14, 26 августа; 7, 19 сентября; 1, 13, 25 октября; 6, 18, 30 ноября; 12, 24 декабря.

Представители знака Дом знают цену деньгам, умеют их зарабатывать и не любят тратить. Они неэкономные, а практичные. Также эти представители гороскопа ацтеков умеют содержать быт и заботиться о близким, в том числе и об их материальном положении. Хотя окружающие этого не замечают, рожденные под знаком Дом — очень ранимы.

Цветок

Люди, рожденные под знаком Цветок появились в следующие дни: 6, 18, 30 января; 4, 16, 28 февраля; 12, 24 марта; 5, 17, 29 апреля; 11, 23 мая; 4, 16, 28 июня; 10, 22 июля; 3, 15, 27 августа; 8, 20 сентября; 2, 14, 26 октября; 7, 19 ноября; 1, 13, 25 декабря.

Представители знака Цветок любят искусство и творчество. К выполнению любой задачи они найдут креативный подход. Они любят путешествовать, отдыхать и развлекаться. Если рожденный под этим знаком будет заниматься рутинной работой, но уже через пару дней он впадет в унынье. Поэтому представителям Цветка лучше выбирать профессии, в которых может пригодиться их творческий потенциал.

Змея

Представители знака Змея родилась в следящие даты: 7, 19, 31 января; 5, 17 февраля; 1, 13, 25 марта; 6, 18, 30 апреля; 12, 24 мая; 5, 17, 29 июня; 11, 23 июля; 4, 16, 28 августа; 9, 21 сентября; 3, 15, 27 октября; 8, 20 ноября; 2, 14, 26 декабря.

У Змей все расписано до мелочей, они привыкли все планировать. Иногда это качество представителей это знака им помогает, а иногда очень сильно мешает. Характер у Змей далеко не простой, не первый взгляд они могут показаться холодными и неприветливыми. Но стоит собеседнику узнать их получше, им сразу открываются другие стороны этих личностей. При этом, они любят в центре внимания, любят командную работу. Одиночеству предпочитают шумные компании.

Олень

Эти представители гороскопа ацтеков родились: 8, 20 января; 1, 6, 18 февраля; 2, 14, 26 марта; 7, 19 апреля; 1, 13, 25 мая; 6, 18, 30 июня; 12, 24 июля; 5, 17, 29 августа; 10, 22 сентября; 4, 16, 28 октября; 9, 21 ноября; 3, 15, 27 декабря.

Ацтеки верили, что представители знака Олень отличаются инициативностью и эмоциональностью. Для них важно находиться рядом с любимым человеком. Одиночество очень сильно бет по их самооценке, душевному состоянию, а иногда даже здоровью. У Оленей пропадает аппетит, бледнеет кожа, она становятся вялыми и поникшими. Но стоит им снова почувствовать чью-то любовь, и они расцветают.

Ягуар

Ягуары появились на свет: 9, 21 января; 7, 19 февраля; 3, 15, 27 марта; 8, 20 апреля; 2, 14 26 мая; 7, 19 июня; 1, 13, 25 июля; 6, 18, 30 августа; 11, 23 сентября; 5, 17, 29 октября; 10, 22 ноября; 4, 16, 28 декабря.

Согласно поверьям ацтеков, Ягуары отличаются смелостью и силой духа. Они настоящие перфекционисты, которые пытаются быть лучшими во всем. Иногда их задатки лидера мешают им быть счастливыми. В погоне за первенством, они забывают наслаждаться жизнью. Ягуры очень привязаны к семье и друзьям. Для них большую роль играет мнение их близких, особенно второй половинки.

Тростник

Представители знака Тростник появились на свет: 10, 22 января; 8, 20 февраля; 4, 16, 28 марта; 9, 21 апреля; 3, 15, 27 мая; 8, 20 июня; 2, 14, 26 июля; 7, 19, 31 августа; 12, 24 сентября; 6, 18, 30 октября; 11, 23 ноября; 5, 17, 29 декабря.

Представители знака Тростник — настоящие оптимисты, они умеют наслаждаться каждой прожитой минутой. Ацтеки верили, что рожденные под этим знаком отличаются своей независимостью и умением привлечь к себе внимание. Для них лучше всего подходят те профессии, где они могут проявить свои ораторские навыки, а также сферы, связанные с современными технологиями.

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