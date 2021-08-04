Почему людей с четвертой группой крови считают загадочными и уникальными

Обладателей четвертой группы крови по праву можно считать уникальными людьми: они совмещают в себе несочетаемые качества, а еще, склонны к мистике и обладают очень развитой интуицией.

Люди именно с таким набором индивидуальных антигенных характеристик эритроцитов — прирожденные лидеры, которые умеют правильно организовывать и координировать общие силы. Эти личности легко осваиваются на новом месте, к ним постоянно тянутся окружающие. Они как будто обладают внутренним магнетизмом, который привлекает к ним других.

Имеющие четвертую группу крови относятся к своему здоровью несколько равнодушно из-за того, что обладают крепкой иммунной системой, благодаря которой редко болеют. Такие мужчины и женщины устойчивы к стрессам, выносливы и терпеливы, при этом не ненавидят лесть и ложь, ссоры и конфликты. Они могут быть настоящими «философами». Это самые мистические и загадочные жители планеты, по мнению японского доктора Мосахито Наоми, который более двадцати лет вел наблюдения за людьми с разными группами крови, их характером, особенностями и поведением, пишет издание Rsute.ru.

Нередко бывает так, что владельцы именно этой группы крови становятся отличными изобретателями, учеными, артистами, писателями, а также магами и экстрасенсами.

Ранее 5-tv.ru рассказал, обладатели какой группы крови чаще тяжелее других переносят коронавирус.