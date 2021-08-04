Шепелев раскрыл особенность сына Фриске: «Помнит, что было с ним в два-три года»

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Алексей Хитров
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Подписчики в соцсети предположили, что с такой феноменальной памятью Платон должен помнить своих бабушку и дедушку.

Фото, видео: Instagram @dmitryshepelev

Восьмилетний сын покойной певицы Жанны Фриске и телеведущего Дмитрия Шепелева Платон помнит то, что с ним происходило в раннем детстве. Такую особенность в мальчике заметил его отец.

«Меня всегда потрясала память старшего сына. Он безошибочно может вспомнить людей и события, которые происходили с ним в два, три, четыре года», — поделился Шепелев своим открытием с подписчиками в Instagram.

Впрочем, бывает, что Платон фантазирует, «вспоминает» то, чего на самом деле с ним не было, добавляет его отец.

«В одном память его все-таки „подводит“. Он утверждает, что помнит города и страны, в которых был в несколько месяцев от роду: например, Лос-Анджелес. „Колется“ он на том, что уверяет: там было холодно», — объясняет Шепелев.

Instagram @dmitryshepelev

Подписчики шоумена тут же предположили, что, если у мальчика такая феноменальная память, он обязательно должен помнить своих бабушку и дедушку — родителей Жанны Фриске, с которыми отец не дает ему общаться.

«Значит, помнит бабушку и дедушку!»;

«Родителям Жанны будет приятно узнать, что внук может вспоминать их»;

«Главное, чтоб маму не забыл твоими стараниями»;

«Раз он помнит города, должен помнить и маму», — отозвались пользователи соцсети.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, подруга покойной Фриске Ольга Орлова заявила, что Шепелев оборвал с ней все связи и не дает видеться с крестным сыном Платоном. Певица и телеведущая считает, что шоумен решил отречься от всех воспоминаний, связанных с Жанной Фриске.

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