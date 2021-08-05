🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака

Ваше счастье напрямую зависит от вашего настроя. Когда мы думаем только о плохом, в жизни случаются сплошные неудачи. Не стоит возвращаться в прошлое, особенно, если оно было не самым радужным. Вы в силах самостоятельно создать желаемое будущее.

Вы хороши во многом, но часто забываете об этом. Звезды советуют ценить себя и помнить, что каждый из нас абсолютно уникален. Поделитесь своим светом с окружающими. Сейчас самое подходящее время для принятия каких-то важных решений. Люди в вашей жизни могут как поддерживать их, так и не поддерживать. Помните, что это абсолютно нормально.

Вас всегда тянет к самым прекрасным вещам, которые зачастую являются самыми дорогостоящими. Звезды советуют научиться делать осознанный выбор, который поможет не потратить все нажитые непосильным трудом финансы на безделушки. Деньги любят счет, помните!

Овны, пора прекратить следовать чужим мечтам. Самое время задуматься о том, что важно именно для вас. Когда вы поймете, к чему лежит душа, Вселенная покажет вам путь к успеху. Найдите время для того, чтобы четко изложить свои желания на бумаге. А после этого начинайте смотреть, как жизнь меняется в лучшую сторону.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 5 августа, убывающая Луна в Раке сулит успех тем, чья трудовая деятельность связана с монотонным производством чего-либо. В этот день осторожнее нужно относиться к кредитованию и даче денег взаймы.

♌ Лев

Львы, время, когда вы были вынуждены прятать мысли и чувства ото всех давно ушло. Наконец, можете позволить себе жить «на полную катушку». Настал период покоя и стабильности, поэтому расслабьтесь и получайте удовольствие.

Космический совет: расслабьтесь и получайте заслуженное удовольствие.

♍ Дева

Сердце всегда знает наверняка, чего вы хотите в данный момент, Девы. Прислушайтесь к нему, ведь часто разум мешает идти на поводу у интуиции. Звезды советуют: если то, о чем вы мечтаете, действительно стоит затраченных усилий, — рискуйте и не сомневайтесь.

Космический совет: не сомневайтесь и рискуйте на пути к мечте.

♎ Весы

В мире есть два типа людей, Весы: те, кто следуют зову сердца, и те, кто боятся всеобщего осуждения. Первые живут «в кайф», вторые — до самой пенсии не могут проявить инициативу, о чем, конечно, жалеют. К какому из этих типов относитесь вы? Помните: если что-то не нравится, всегда есть шанс это изменить.

Космический совет: если хотите что-то изменить — самое время это сделать.

♏ Скорпион

Скорпионы, вы прекрасно ориентируетесь в пространстве, и это ваш главный козырь. Несмотря на то, что в пандемию весь мир буквально сходит с ума, вам удается сохранить стабильность и комфорт. Продолжаете заниматься любимым делом: оно вас никогда не подведет.

Космический совет: верьте в себя и тогда любые трудности будут по плечу.

♐ Стрелец

Стрельцы, среди вашего окружения есть люди, которые мешают вам развиваться. Выберите время и проанализируйте, откуда они берутся. Звезды рекомендуют вам тщательно проанализировать истории, которые вы слышите о себе и окружающем мире. Космический совет: избавьтесь от людей, которые тянут на дно.

♑ Козерог

В каждых отношениях наступает момент, когда можно закопаться глубже или оставить все без изменений — на уровне ни к чему необязывающего интима. Сегодня подходящий день, чтобы определиться с выбором, какую дальнейшую жизнь вы хотите, Козероги. Принимая решение помните — ни один опыт, который действительно стоит пережить, не обходится без риска.

Космический совет: не бойтесь рисковать в вопросах романтических отношений.

♒ Водолей

Водолеи, вам пора забыть о том, что чувствительность — это слабость. Если никак не выражать свои эмоции, то можно очень быстро «выгореть». Еще вам стоит вспомнить о том, что вокруг полно людей, желающих поделиться своей поддержкой. Не стесняйтесь просить помощи.

Космический совет: не стесняйтесь попросить помощи у окружающих.

♊ Рыбы

Искать виноватых и чувствовать себя жертвой намного проще, чем брать на себя ответственность за все происходящее в жизни, Рыбы. Почему вы не хотите признаться в том, что причиной своих неудач в последнее время являетесь вы сами? Сегодня подумайте о том, чтобы посадить семена радости, безусловной любви и гармонии, и посмотрите, как ваша реальность начинает трансформироваться вместе с вами.

Космический совет: не бойтесь брать на себя ответственность за свою жизнь.

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