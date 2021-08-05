Выбросивший сына из окна в Москве мужчина накануне поругался с женой

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Виктория Андреева
Эксклюзив 1 231

Мать мальчика дала эксклюзивное интервью. Женщина не понимает, за что любимый супруг мог жестоко поступить с ребенком.

Фото, видео: Depositphotos / lev.studio; 5-tv.ru

Страшная драма развернулась накануне в одном из жилых районов Москвы. По версии следствия, молодой отец выбросил из окна двухлетнего сына. Мальчик чудом выжил, но до сих пор находится в тяжелом состоянии. 5-tv.ru побеседовал с мамой несчастного, которой не было на месте в момент ЧП.

Александра сообщила, что незадолго до инцидента серьезно поссорилась с супругом. Она отметила, что причиной конфликта было нежелание мужчины везти сына в столицу на прививку. Выяснилось, что семья всегда проживала в Подольске, а в Москве находилась мать подозреваемого в совершении преступления. В ее доме и произошло ЧП.

«Он должен был ехать к маме и сделать прививку ребенку. Мы ругались из-за этого. Из-за того, что он должен был к маме ехать два дня назад. Он первый раз поехал — не доехал, вернулся. На следующий день в 12:00 я их (мужа и сына — Прим. ред.) отправила. Он (муж — Прим. ред.) был нормальный, мы с ним утром общались. Он нормально относился к ребенку. Я не знаю… он очень любил моего сына», — сказала девушка и горько заплакала.

Она призналась, что о произошедшем узнала, только когда к ней в подольскую квартиру пришли стражи правопорядка. Полицейские просили Александру позвонить супругу, узнать, где он прячется. Девушка еще не знает, в каком состоянии находится ее пострадавший малыш. Прежде всего ее попросили явиться в полицию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по факту падения двухлетнего мальчика с высоты в Москве возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. Подозреваемый в совершении преступления уже задержан.

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