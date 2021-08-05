Курс на разрушение: что стоит за отказом ОБСЕ прислать наблюдателей на выборы в РФ?

Выборы в Госдуму РФ в 2021 году пройдут без иностранных наблюдателей. Такое решение приняло руководство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Чем это грозит России и какие последствия могут быть? 5-tv.ru обсудил тему с ведущими экспертами, политологом Сергеем Марковым и первым заместителем председателя комитета ГД по международным делам Дмитрием Новиковым.

Снова провокации?

Хорошо известно, что ОБСЕ отказалась присылать «своих» людей в РФ под предлогом сложной ситуации с коронавирусом в стране и мире. Однако эксперт Марков сказанному склонен не доверять. Он считает, что у иностранцев было две веских причины для принятия такого решения — тактического и стратегического характера.

Первая, по мнению политолога, заключается в том, что «коллективный Запад» не устроили условия организации избирательного процесса в России. Зарубежным коллегам не понравилось, что их зажали в узкие рамки, объявив об ограничении числа наблюдателей на участках в принципе.

«Россия показала, что она будет определять условия. Эти структуры ОБСЕ, прежде всего, Бюро по демократии и правам человека (БДИПЧ), которое контролируется, в основном, американскими спецслужбами. Они приняли решение, что будут сами командовать, ни на какой компромисс не захотели пойти», — намекнул на «обиды» иностранцев Сергей Марков.

И тут же добавил: если бы партнеры очень захотели прислать кого-нибудь в РФ, наверняка бы сделали это под любым предлогом. Просто им сейчас это невыгодно — отсюда следует вторая, стратегическая причина.

Политолог объяснил: в интересах Запада сделать так, чтобы рейтинг доверия к избирательному процессу в России был очень низким. Еще лучше — чтобы граждане взбунтовались и стали протестовать. Поэтому руководство ОБСЕ не придумало ничего умнее, чем «нарушить» процедуру отказом прислать своих наблюдателей, а затем выставить РФ в невыгодном свете и объявить итоги голосования недействительными.

«Это решение было принято примерно осенью 2020 года по итогам беспорядков в Белоруссии. Это решение связано с беспорядками в Белоруссии, потому что их организовали не американские спецслужбы. Их организовали польские спецслужбы», — заключил Сергей Марков.

Тайный визит

Член комитета Госдумы Дмитрий Новиков разделяет позицию политолога и отмечает, что у ОБСЕ действительно много причин не присылать наблюдателей на выборы. Все они укладываются в общую стратегию по дискредитации авторитета России.

Государственный деятель считает, что это заявление, к примеру, напрямую связано с публикацией документа, в котором семь стран Европы призывают РФ отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии суверенными республиками. По мнению Новикова, иностранцы делают все, чтобы принизить РФ, а ее действия и заявления выставить неполиткорректными. В данном случае партнеры намекали, что россияне «ущемляют права» Грузии. И похожие манипуляции — везде.

«Это вписывается в стратегию Запада, конкретно, в стратегию Вашингтона и ряда европейских столиц. Оказывать давление на Россию пытаются с помощью укрепления структур НАТО, экономического воздействия. В таких случаях всегда возникает вопрос: а почему именно сейчас? Это четко скоординированные шаги», — отметил Новиков.

Политик обратил внимание на то, что европейцы уже кричат о «нелегитимности» выборов в Госдуму РФ. А они еще даже не состоялись!

«Это один из признаков ангажированности и готовности давить на РФ дальше», — пояснил собеседник 5-tv.ru.

Дмитрий Новиков раскрыл маленькую тайну: на самом деле представители ОБСЕ, которые должны были присутствовать на выборах, уже приезжали в Россию весной. Они живо интересовались внутренними распорядками и ходом процедуры, обсуждали насущные проблемы.

«Они были настроены на работу! Но в данном случае не они принимают решение. Решение принимают в очень высоких кабинетах. К сожалению, в данном случае мы можем говорить о том, что не соблюдаются ни интересы самой РФ, ни самих европейцев», — заключил первый зампред комитета Госдумы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему делегация РФ со скандалом покинула заседание ПА ОБСЕ.