Появилось видео избиения курьером звезды сериала «Склифософский» в Москве

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 2 228

Инцидент произошел недалеко от дома артиста в Таганском районе.

Фото, видео: РИА Новости / Владимир Федоренко; 5-tv.ru

Избиение актера Ивана Рыжикова, известного по таким сериалам, как «Склифософский», «Красная зона», «Балабол» и другим, попало на видео.

На кадрах видно, как знаменитость уже явно во взвинченном состоянии подходит к подъехавшему доставщику пиццы и толкает его. Возможно, этому предшествовал какой-то конфликт. Курьер, который оказался на голову ниже Рыжикова, оказался не робкого десятка и достаточно юрким, повалил на землю оппонента и начал избивать.

Через некоторое время разнять дерущихся на асфальте смог подбежавший мужчина, который буквально стащил с актера, бьющего его курьера. После чего Рыжиков встал, держась за плечо, а курьер что-то продолжал, судя по жестам, что-то ему кричать.

По данным 5-tv.ru, после драки знаменитость был госпитализирован, где у нег диагностировали сотрясение мозга, переломы глазницы и челюсти.

Комментировать произошедшее он пока не готов. По факту драки проводится проверка.

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